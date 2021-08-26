Алаев подтвердил, что матч Россия — Словакия могут перенести из Казани в другой город

«Состояние газона на “Ак Барс Арене” вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму. Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — цитирует Алаева официальный сайт РФС.