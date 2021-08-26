Головин прибудет в расположение сборной России 27 августа

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Изначально планировалось, что футболист прилетит 30 числа, после матча 4-го тура Лиги 1 с «Труа». Но эту игру хавбек пропустит из-за красной карточки и клуб отпустил Головина раньше.

«Благодарны футбольному клубу “Монако”, который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.