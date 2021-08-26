Головин прибудет в расположение сборной России 27 августа
Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России 27 августа.
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МонакоОтбор ЧМ: таблица и календарь
Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединится к сборной России 27 августа.
Изначально планировалось, что футболист прилетит 30 числа, после матча 4-го тура Лиги 1 с «Труа». Но эту игру хавбек пропустит
«Благодарны футбольному клубу “Монако”, который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
Сборная России 1 сентября примет Хорватию, 4 сентября на выезде сыграет против Кипра, а 7 сентября дома встретится с Мальтой. Все игры пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.