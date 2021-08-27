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11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Жиркова выгнали с базы сборной России

Бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова попросили прекратить тренировки на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

По словам журналиста Ильи Казакова, Жиркова выгнали, когда он проходил в Новогорске курс реабилитации после травмы. Начальник сборной Сергей Куличенко обратился к игроку с просьбой не появляться на базе во время пребывания там национальной команды. Позднее 38-летний футболист подтвердил «Спорт-Экспрессу» эту информацию.

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17 августа главный тренер сборной Валерий Карпин высказался о невызове Жиркова в команду. Специалист заявил, что не может рассчитывать на футболиста, на игру или тренировки которого нельзя посмотреть. «Мы не знаем, живой он или нет», — отметил тренер.

Жирков провел за сборную России 105 матчей. Вместе с командой защитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008. Контракт футболиста с «Зенитом» истек, в данный момент защитник находится в статусе свободного агента.

Сборная России под руководством Карпина проводит первый сбор перед отборочными матчами чемпионата мира-2022. Встречи с командами Хорватии, Кипра и Мальты пройдут 1, 4 и 7 сентября соответственно.

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