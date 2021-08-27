Малком и Халк вызваны в сборную Бразилии
Сборная Бразилии объявила о вызове 9 дополнительных игроков на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Сборная Бразилии объявила о вызове 9 дополнительных игроков на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Среди вызванных оказался полузащитник «Зенита» Малком, а также
В сборной Бразилии объяснили, что дополнительные игроки вызваны
Вратари: Эверсон Маркес («Атлетико Минейро»), Адербар Сантос («Атлетико Паранаэнсе»).
Защитники: Миранда («Сан-Паулу»).
Полузащитники: Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Матеус Нунес («Спортинг»).
Игроки группы атаки: Халк («Атлетико Минейро»), Малком («Зенит»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Сборная Бразилии в следующем месяце сыграет с Чили 2 сентября и с Перу 7 сентября.
АПЛ не отпускает игроков на матчи сборных в Южную Америку и Африку («красный список»). Это грозит санкциями ФИФА.