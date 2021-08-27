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22:20 (мск), источник: Sports.Ru

Малком и Халк вызваны в сборную Бразилии

Сборная Бразилии объявила о вызове 9 дополнительных игроков на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Бразилия
ЗенитОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Среди вызванных оказался полузащитник «Зенита» Малком, а также экс-игрок петербуржцев Халк, сейчас выступающий за «Атлетико Минейро».

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В сборной Бразилии объяснили, что дополнительные игроки вызваны из-за неопределенности с приездом футболистов, выступающих в АПЛ.

Вратари: Эверсон Маркес («Атлетико Минейро»), Адербар Сантос («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Миранда («Сан-Паулу»).

Полузащитники: Эденилсон («Интернасьонал»), Жерсон Сантос («Марсель»), Матеус Нунес («Спортинг»).

Игроки группы атаки: Халк («Атлетико Минейро»), Малком («Зенит»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Сборная Бразилии в следующем месяце сыграет с Чили 2 сентября и с Перу 7 сентября.

АПЛ не отпускает игроков на матчи сборных в Южную Америку и Африку («красный список»). Это грозит санкциями ФИФА.

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