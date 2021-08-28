Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Спартак-2
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Норвич
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург
Байер
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Гройтер Фюрт
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Фрайбург
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Лацио
Специя
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Арсенал
50
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Реал
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
16:22 (мск), источник: Sport24

Магкеев покинул расположение сборной России из-за травмы, его заменит Чистяков

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сегодня присоединится к сборной России в Новогорске, сообщает официальный сайт РФС.

Россия
Зенит
ЛокомотивОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Чистяков заменит на сборе защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к матчам отборочного раунда ЧМ-2022.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой “Локомотива”, — сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Сборная России проведет три матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 — против Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

Читайте также
 «Мне очень нравится моя задница! Кстати, не мне одной». Участница Олимпийских игр из России — о пикантных фото
Экс-игрок «Спартака» развелся с красавицей-женой. Она ушла к другому футболисту: отреагировала даже Бузова
Почему умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун? Вся правда 20 лет спустя
«Рубин» купил датчанина, который забивал сборной России на Евро
«Спартак» недоволен расписанием матчей ЛЕ и обратился в УЕФА
«Манчестер Сити» забил «Арсеналу» пять безответных мячей
«Челси» обыграет «Ливерпуль», «МЮ» тоже победит: топ ставок дня
Клопп против Тухеля и Лукаку: анонс матча «Ливерпуль» – «Челси»
Лука Модрич не сыграет со сборной России в отборе ЧМ-2022
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь