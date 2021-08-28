Магкеев покинул расположение сборной России из-за травмы, его заменит Чистяков

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Чистяков заменит на сборе защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который по медицинским причинам не сможет полноценно готовиться к матчам отборочного раунда ЧМ-2022.

«Станислав Магкеев прибыл в расположение сборной команды с повреждением мышцы бедра. После выполнения дополнительного обследования медицинский и тренерский штабы приняли решение не рисковать здоровьем игрока и дать возможность дальнейшего лечения в клубе по согласованию с медицинской службой “Локомотива”, — сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.