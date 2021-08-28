Модрич не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич пропустит ближайшие матчи национальной команды в квалификации ЧМ-2022.
Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич пропустит ближайшие матчи национальной команды в квалификации ЧМ-2022.
Футболист не сыграет против команд России (1 сентября) и Словакии (4 сентября)
Главный тренер Златко Далич и Модрич договорились, что игрок не приедет на сбор команды в Москву 30 августа.
Отмечается, что вероятность участия хавбека в матче против Словении (7 сентября) сохраняется.