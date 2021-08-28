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7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
16:19 (мск), источник: Sports.Ru

Модрич не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич пропустит ближайшие матчи национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Футболист не сыграет против команд России (1 сентября) и Словакии (4 сентября) из-за травмы приводящей мышцы.

Главный тренер Златко Далич и Модрич договорились, что игрок не приедет на сбор команды в Москву 30 августа.

Отмечается, что вероятность участия хавбека в матче против Словении (7 сентября) сохраняется.

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