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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин: Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь, — пошутил Карпин.

Дзюба, который был капитаном сборной России на чемпионате Европы, не был вызван на сбор перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира. В июле Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.

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