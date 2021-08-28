Карпин: Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
— Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь, — пошутил Карпин.
Дзюба, который был капитаном сборной России на чемпионате Европы, не был вызван на сбор перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира. В июле Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.