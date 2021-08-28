Карпин: Не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь

— Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь, — пошутил Карпин.