Сборная Хорватии отказалась от переноса матча с россиянами на «ВТБ-Арену»

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу отказалась от переноса отборочного матча чемпионата мира с россиянами из «Лужников» на «ВТБ-Арену». Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что игра могла пройти на арене в Петровском парке.

«Была попытка перенести матч на арену “Динамо”, но хорваты отказались. Почему? Три тысячи в “Лужниках” и на “Динамо” — это большая разница», — сказал Карпин.