Сборная Хорватии отказалась от переноса матча с россиянами на «ВТБ-Арену»
Главный тренер Валерий Карпин считает, что это связано с количеством зрителей на трибунах.
Главный тренер Валерий Карпин считает, что это связано с количеством зрителей на трибунах.
НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу отказалась от переноса отборочного матча чемпионата мира с россиянами из «Лужников» на «ВТБ-Арену». Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что игра могла пройти на арене в Петровском парке.
«Была попытка перенести матч на арену “Динамо”, но хорваты отказались. Почему? Три тысячи в “Лужниках” и на “Динамо” — это большая разница», — сказал Карпин.
Матч с хорватами смогут посетить не более 3 тыс. зрителей