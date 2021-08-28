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21:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии отказалась от переноса матча с россиянами на «ВТБ-Арену»

Главный тренер Валерий Карпин считает, что это связано с количеством зрителей на трибунах.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу отказалась от переноса отборочного матча чемпионата мира с россиянами из «Лужников» на «ВТБ-Арену». Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября. Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что игра могла пройти на арене в Петровском парке.

«Была попытка перенести матч на арену “Динамо”, но хорваты отказались. Почему? Три тысячи в “Лужниках” и на “Динамо” — это большая разница», — сказал Карпин.

Матч с хорватами смогут посетить не более 3 тыс. зрителей из-за антиковидных ограничений. «Воспринимаю это с сожалением. Сборной нужна поддержка. Для меня непонятная ситуация», — отметил он.

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