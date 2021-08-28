Карпин: Сборной надо изменить отношение к храбрости. Нельзя бояться соперника, без дрожащих колен

"Лучше бы было начать, конечно, с Мальтой, а не Хорватией, учитывая все обстоятельства. Легче было бы однозначно, при всем уважении к Мальте. Но есть что есть, это данность.

Нам надо попытаться изменить отношение к смелости и храбрости. Уважать соперника надо, но бояться — ни в коем случае. Без дрожащих колен. Хотелось бы это изменить.



Успеем ли отработать 2−3 схемы? Одну бы отработать, какие 2−3? Генеральную отрабатываем, другие легче по восприятию — стоять сзади и обороняться, это все умеют и так. Что касается того, почему большинство тренировок закрытые, то это мое решение — не хочу, чтобы здесь ходило много народу.



Гильерме не тренировался, потому что у него воспаление ахиллова сухожилия, небольшое повреждение. Это происходит почти после каждой игры у него, так что дали просто паузу. Завтра он уже будет готов", — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Арман Навасардян.