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22:33 (мск), источник: Sport24

Карпин: Сборной надо изменить отношение к храбрости. Нельзя бояться соперника, без дрожащих колен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как идет подготовка к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022. Россия стартует в отборе домашним матчем с Хорватией 1 сентября, 4 сентября сыграет на выезде с Кипром, а 7 сентября примет Мальту.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Лучше бы было начать, конечно, с Мальтой, а не Хорватией, учитывая все обстоятельства. Легче было бы однозначно, при всем уважении к Мальте. Но есть что есть, это данность.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

Нам надо попытаться изменить отношение к смелости и храбрости. Уважать соперника надо, но бояться — ни в коем случае. Без дрожащих колен. Хотелось бы это изменить.

Успеем ли отработать 2−3 схемы? Одну бы отработать, какие 2−3? Генеральную отрабатываем, другие легче по восприятию — стоять сзади и обороняться, это все умеют и так. Что касается того, почему большинство тренировок закрытые, то это мое решение — не хочу, чтобы здесь ходило много народу.

Гильерме не тренировался, потому что у него воспаление ахиллова сухожилия, небольшое повреждение. Это происходит почти после каждой игры у него, так что дали просто паузу. Завтра он уже будет готов", — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Арман Навасардян.

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