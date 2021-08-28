«Теперь клоуном в сборной буду я». Карпин — про Дзюбу, Жиркова, РПЛ, Хорватию и болельщиков

Карпин сменил Черчесова во главе команды после невыхода из группы на Евро-2020

Ближайшая цель — вывести сборную на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре

В отборе к ЧМ 1 сентября примем Хорватию, 4-го сыграем на Кипре, а 9-го ждем Мальту

Капитан, основной вратарь и лидеры

— По капитану еще не определились. Решим с командой. Когда — еще не знаю. И как это будет — голосованием или другим методом, — тоже не знаю.

Ребят, не спрашивайте меня про вратарей, это все к Виталичу [Кафанову]. Я узнаю о том, кто будет вратарем, в предыгровой день. 31 августа в 23 часа вечера.

Я бы оградил от общения сейчас молодежь. Пускай они здесь спокойно без мишуры и славы адаптируются к мужскому футболу. Я жду от Головина, что он будет тащить. Но это не значит, что он должен быть лидером. Возможно ли это? Конечно. Разве Месси лидер? Он ни одного слова не говорит ни на поле, ни в раздевалке.

Нужно ли футболистам уезжать в Европу? Игрокам можно и нужно ехать в Европу, но это на откуп им остается. Чем больше конкурентной среды, тем лучше. Не только для футболиста, но и для бизнеса.

Про Жиркова, которого не пустили тренироваться в Новогорск

— Жиркова из расположения сборной никто не изгонял. Это Новогорск, а не расположение сборной. Администратор команды подошел к Жиркову, они спросили с физиотерапевтом, будут ли мешать. Администратор ответил, что не лучший вариант, если Жирков здесь будет. Дальше разговор закончился. Это то, что сказали мне. Обо всёем узнал из прессы сам.

Об изменениях в медицинском штабе и новом тренере по физподготовке

— Врачи ушли в свои клубы. Почему они ушли — это вопрос к ним. Это их решение. Да, мы запросили у них данные, историю болезней. У любого доктора должна быть история болезней на пациента — то есть кандидата в сборную. Мне нужна такая информация. Они нам эти данные не предоставили и ушли. Почему они ушли — опять же вопрос к ним. Почему Евгений Савин ушел из сборной? Потому что РФС решил поменять начальника команды.

Луис Мартинес крут, потому что профессионал. Ушедшие врачи должны были его слушаться? Что значит слушаться? Предоставить медкарту — это слушаться? Это было мое требование, которое я через него передал. Что здесь сверхъестественного? Они как раз его не послушались, так как не предоставили информацию. Меня тоже это удивило. Мне казалось, что это просто и легко — нажать на кнопку в компьютере. Но этого не было сделано. Мне была нужна эта информация. В итоге я ее и не получил.

О допуске болельщиков в «Лужники»

Читайте также Сборная Хорватии отказалась от переноса матча с россиянами на «ВТБ-Арену»

— 3000 в «Лужниках»? Большое сожаление. К нам есть интерес, нам нужна поддержка, сборной нужна поддержка. К сожалению, пока не удалось увеличить квоту. Мне непонятна ситуация, но живем в тех реалиях, в которых живем.

Пытались перенести на «Динамо» — хорваты отказались. Понимаю почему — 3000 на «Динамо» и в «Лужниках» слышатся абсолютно по-разному. Вы [журналисты] должны говорить про эти все ситуации с посещаемостью. Вас не слушают? А меня послушают?

Будем стараться вернуть доверие болельщиков. Оставим на поле всё. Хватит этого для победы или нет — пока не знаю.

Про Хорватию, Модрича и состояние Гилерме

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

— Определился ли со схемой на Хорватию? Увидите. Или мне вам ключи от квартиры с деньгами дать? Понятно, что если бы начинали с Мальтой, было бы лучше. При всем к ней уважении, но времени мало. Поэтому со многими общался до сборов. Но это данность. Надо уважать соперника, но бояться не надо. Именно это я имел в виду, когда говорил про смелость, дерзость. Всех уважать, но без дрожащих коленок. Хотелось бы изменить то, что видели на Евро.

Успеем ли отработать две-три схемы? Одну бы отработать, какие две-три. Хотим отработать то, как видим состав и схему. То, что есть в голове.

Фаворит в нашей игре — Хорватия. Они прошли дальше нас на чемпионате Европы.

Что касается отсутствия Модрича, то Хорватия — это не только Модрич. Это хороший игрок, наверное, им его будет не хватать.

У Гилерме воспалился ахилл, дали паузу. Завтра должен быть готов.

О реформе в Тинькофф РПЛ и переносах матчей

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— По реформе чемпионата на группы — не для нашей страны. Для маленькой страны, да. Но для нас — гладкий чемпионат удобен и правилен. Надо менять другие вещи. Какие? Воспитывать детских тренеров. Все беды оттуда. Не будет учителей — и хороших учеников не будет. Раньше они были в СССР, была ставка 120 рублей, на которую можно было спокойно существовать. Сейчас на 20 тысяч рублей ни один мужчина семью прокормить не сможет.

Как прекратить падение в рейтинге УЕФА? Мы все говорим про эти проблемы. Но что бы мы ни сделали — на подъем уйдет минимум пять лет.

Перенести следующие туры в даты сборов не просил. Просить не буду.

Почему у игроков сборной из рациона убрали сахар

— Почему запретил сахар? Потому что это профессиональные футболисты. До этого, может, они и водку пили, но я здесь при чем? Сам я сахар ем, я же не футболист. Борщ вчера ели, великолепный. Не помню уже, какой борщ в Тарасовке. Что касается вызова в сборную игроков ФНЛ, если они будут соответствовать уровню, то почему нет?

О том, что в сборной теперь будет не хватать шуток Дзюбы