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10:06 (мск), источник: РБК

«Гильерме железно номер один». Кто претендует на место вратаря сборной

Сборная России с 1 по 7 сентября проведет три отборочных матча к чемпионату мира в Катаре. Валерий Карпин включил пять голкиперов в заявку команды на эти встречи. РБК поговорил с экспертами о том, кто должен стать первым номером сборной на ближайшие игры.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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В сентябре сборная России сыграет против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. В окончательную заявку главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил пятерых вратарей:

  • Маринато Гильерме из «Локомотива»,
  • Сергея Песьякова из «Ростова»,
  • Андрея Лунева из «Байера»,
  • Александра Максименко из «Спартака»,
  • Юрия Дюпина из «Рубина».

По словам тренера вратарей сборной Виталия Кафанова, вызов пятерых голкиперов обусловлен нехваткой времени на то, чтобы определиться с основным голкипером национальной команды.

Маринато Гильерме — самый опытный вратарь из вызванных. На его счету 17 матчей за сборную, из которых десять Гильерме провел на ноль. Голкипер «Локомотива» провел девять из десяти матчей отбора на Евро-2020, но на само первенство вызван не был. Нынешний вызов в сборную стал для 35-летнего Гильерме первым после разгромного поражения от сборной Сербии (0:5) в октябре 2020-го.

Сергей Песьяков дебютирует в национальной команде, до этого голкипер «Ростова» выступал только за молодежку и вторую сборную России в 2011-м и 2012-м. Во многом присутствие 32-летнего вратаря связывают с работой с действующим тренером вратарей сборной Виталием Кафановым в «Ростове» и главным тренером Валерием Карпиным, с которым они совместно провели 11 лет в «Спартаке» и «Ростове».

Как и Песьяков, Александр Максименко впервые оказался в национальной команде. Двадцатитрехлетний голкипер «Спартака» на протяжении нескольких лет конкурировал с Матвеем Сафоновым за место в воротах молодежной сборной России. Теперь эти молодые голкиперы конкурируют за место во взрослой сборной.

Андрей Лунев — единственный из вратарей, выступающий за пределами России. В это трансферное окно 29-летний футболист на правах свободного агента перешел из «Зенита» в немецкий «Байер». Лунев имеет в своем активе семь игр за сборную России, в которых пропустил 14 мячей. Также Лунев был в заявке на чемпионат мира 2018 года в России.

Для Юрия Дюпина приглашение в сборную стало уже третьим. 33-летний вратарь «Рубина» был включен в заявку на Евро-2020, однако пока не провел за сборную ни одного матча.

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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и сборной России

«Достаточно неожиданное решение. Не помню, чтобы вызывали сразу пять вратарей. У всех вратарей есть свои нюансы. Если рассматривать Гильерме, то ему не удалось стабильно выступать за сборную. Лунев сейчас не играет в своем клубе. Предположу, что основным будет Гильерме или Дюпин», — заявил Нигматуллин.

Нигматуллин также высказался о вызове 32-летнего Песьякова, ранее не привлекавшегося к играм сборной. «Песьякова знает тренер вратарей Кафанов, который работал с ним в “Ростове”. Он знает его способности и его возможности и считает, что Дюпин достоин быть в сборной», — заключил собеседник РБК.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР

Кавазашвили считает, что Гильерме является безоговорочным фаворитом в борьбе за место основного голкипера сборной.

«Думаю, Гильерме железно основной вратарь. С его огромным опытом и уверенной игрой в клубе и сборной. Для меня без вариантов, только он один сможет закрепиться в основе сборной России», — подчеркнул грузинский вратарь.

Бывший голкипер сборной СССР подметил, что остальные вратари находятся на одном уровне подготовки и мастерства и даже опыт игры за санкт-петербургский «Зенит» не может дать кому-то привилегий.

«Каждый из остальных вратарей для меня по рангу и своему положению абсолютно одинаков. Они по уровню своей подготовки и мастерству почти идентичны. Даже то, что Лунев играл в прекрасной богатой команде “Зенит”, не дает право говорить, что он сильнее. Это мое вратарское мнение», — добавил Кавазашвили.

Вячеслав Малафеев, бывший голкипер «Зенита» и сборной России

Малафеев тоже назвал Гильерме самым оптимальным выбором для тренерского штаба сборной на ближайшие игры.
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«Сейчас я вижу Гильерме первым номером сборной. У остальных есть все шансы, но кому-то не хватает опыта в еврокубках и вызовов в сборную, кто-то еще молод и не обладает авторитетом в сборной. У Гильерме все это есть, есть опыт выступлений за сборную и опыт выступлений в еврокубках», — уточнил экс-голкипер.

Малафеев подчеркнул, что Андрей Лунев сможет претендовать на место в ворота национальной команды, если станет основным голкипером в своем клубе.

«У Лунева сейчас нет игровой практики, он может только в перспективе рассчитывать на место первого номера сборной. Если он все-таки вытеснит Лукаша Градецкого из стартового состава “Байера”, то сможет легко претендовать на пост первого номера в сборной», — заключил Малафеев.

Никита Плохих

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