Матч Россия — Хорватия смогут посетить более 20 тыс. зрителей

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Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенного количества зрителей на отборочный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии, встречу смогут посетить более 20 тысяч болельщиков, сообщает сайт РФС. Игра пройдет 1 сентября на поле стадиона «Лужники» и начнется в 21:45 мск.

Как отмечается, к уже ранее выпущенным трем тысячам билетов будет открыта дополнительная продажа на верхние ярусы трибун А, В и С, доступ на которые получат только вакцинированные или недавно переболевшие коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%.



«При входе на стадион у зрителей, имеющих входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, будет осуществляться контроль наличия сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в Российской Федерации, или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении.

«Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион. Обращаем внимание, что для доступа на нижние ярусы (3000 билетов, которые ранее поступили в продажу) требуется только входной билет», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что билеты поступят в продажу 29 августа в 12:00. Перед покупкой необходимо ввести промокод VACCINE.

«Это отличная новость для сборной России. Впереди важнейший матч с Хорватией и на нем команда не останется без поддержки болельщиков. Уверен, этот матч станет предвестником возвращения зрителей на трибуны, а с увеличением числа вакцинированных россиян мы окончательно вернем болельщиков на стадионы, как это уже происходит в ведущих европейских странах», — сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.