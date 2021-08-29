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19:21 (мск), источник: Матч ТВ

Маринато Гилерме: Не сказал бы, что вызов в сборную России был неожиданным

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о своих впечатлениях от вызова в сборную России на предстоящие сентябрьские матчи.

Россия
ЛокомотивОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Не сказал бы, что вызов был неожиданным. Я всегда ждал его, я был расстроен тем, что не попал на Евро, но всегда были мысли о возвращении в сборную. Конкуренция большая, много людей, которые растут. Я был счастлив, что меня вызвали, у нас пять вратарей, конкуренция будет большая. Сделаю все, что смогу.

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Знакомство с тренерским штабом? Все хорошо, хорошая атмосфера, хорошо приняли. Я еще не тренировался с командой, у меня воспалился ахилл, решили сделать паузу. Что знаю о Кафанове? Могу сказать, что это легенда вратарей, человек опытный, все вратари его знают его хорошо. Мне повезло впитывать это чувство работы с ним. Все хотели бы провести с ним время на тренировке. Буду получать удовольствие, — сказал Гилерме в эфире YouTube-канала сборной России.

1 сентября в отборочном матче к ЧМ-2022 россияне под руководством Валерия Карпина дома сыграют с Хорватией, затем на выезде с Кипром (4 сентября) и на своем поле с Мальтой (7 сентября). После трех матчей россияне находятся на 2-м месте в группе H, набрав 6 очков.

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