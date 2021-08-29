Маринато Гилерме: Не сказал бы, что вызов в сборную России был неожиданным

— Не сказал бы, что вызов был неожиданным. Я всегда ждал его, я был расстроен тем, что не попал на Евро, но всегда были мысли о возвращении в сборную. Конкуренция большая, много людей, которые растут. Я был счастлив, что меня вызвали, у нас пять вратарей, конкуренция будет большая. Сделаю все, что смогу.

Знакомство с тренерским штабом? Все хорошо, хорошая атмосфера, хорошо приняли. Я еще не тренировался с командой, у меня воспалился ахилл, решили сделать паузу. Что знаю о Кафанове? Могу сказать, что это легенда вратарей, человек опытный, все вратари его знают его хорошо. Мне повезло впитывать это чувство работы с ним. Все хотели бы провести с ним время на тренировке. Буду получать удовольствие, — сказал Гилерме в эфире YouTube-канала сборной России.