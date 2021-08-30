Фомин — в опорной зоне, Смолов — на острие. Разбор возможного состава и схемы Карпина на матч с Хорватией

В сентябре сборная России сыграет в квалификации ЧМ-2022

Расписание ближайших встреч: Хорватия (1 сентября, 22:45), Кипр (4 сентября, 19:00), Мальта (7 сентября, 21:45)

Матчи будут первыми для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды. Он сменил Станислава Черчесова

После трех туров отборочного турнира Хорватия и Россия лидируют в группе H (6 очков), далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1)

Вероятная схема: 4−3−3

Есть несколько причин полагать, что будет использована именно такая расстановка:

По ней в предыдущие два сезона и в начале нынешнего играл «Ростов» Карпина. Президент РФС Александр Дюков отмечал, что смелый футбол тренера повлиял на его приглашение

Матч с Хорватией домашний. России нужна победа

У соперника не сыграет ключевой полузащитник Лука Модрич

Евро-2020 показал, что у России ненадежна даже пара центральных защитников. При игре с тремя ситуация может не улучшиться, а усугубиться.

У кого выше шансы сыграть, если расстановка будет именно такой? Время персоналий.

Вратарь: Маринато Гилерме / Юрий Дюпин

Самое сильное впечатления на старте нового сезона производят голкиперы «Локо» и «Рубина». Благодаря их игре команды входят в пятерку сильнейших. Но очевидного выбора нет.

За Гилерме опыт: уже выступал за сборную России, играл в Лиге чемпионов. Но если довериться цифрам, то он на старте сезона середняк по сейвам (2,5) и доле отраженных ударов (73%). Плюс именно в больших матчах Гилерме нередко плывет. Достаточно вспомнить ошибки в поединках с «Юве» или весенний провал в игре с «Зенитом».

За Дюпина — стабильность. Ему нет равных среди всех вратарей лиги по количеству спасений (5,1) и по доле отраженных ударов (86%). Но у 33-летнего голкипера отсутствует международный опыт, если не считать двух матчей в Лиге конференций. А еще он очень несвоевременно допустил голевую ошибку в недавней игре с «Краснодаром», сделав обрез.

Если брать весь 2021 год, то на свой шанс Дюпин точно наиграл. Еще весной он был лучшим по доле отраженных ударов (84%), отбитым пенальти (2) и вторым по количеству сейвов (4 за игру).

Как отмечает Карпин, выбор по вратарям будет делать не он, а профильный специалист в его штабе Виталий Кафанов:

— Не спрашивайте меня про вратарей, это все к Виталичу [Кафанову]. Я узнаю о том, кто будет вратарем, в предыгровой день. 31 августа в 23 часа вечера.

Центральные защитники: Георгий Джикия и Игорь Дивеев

Основной дуэт со второго матча на Евро-2020. Небезупречны, но нет игрока, который мог бы сейчас ворваться в основу вместо одного из них. Если только третьим.

У Джикии на старте сезоне хорошее качество единоборств (65%) и отборов (67%, 2 из 3), его еще ни разу не смогли обыграть.

Дивеев хуже в доле успешных отборов (57%, 4 из 7) и уже трижды позволил себя обыграть. Но он лучше Джикии в качестве единоборств (72%), почти в два раза превосходит коллегу по количеству единоборств (7,1 / 4) и перехватам (1,5 / 0,8).

Хорошие показатели у игрока «Ростова» Осипенко. Его ни разу не обыгрывали, он неплох в единоборствах (62,5%), уверен при отборах (100%, 3 из 3). Но на дистанции ненадежен: может ошибиться позиционно или допустить брак при владении в самый неподходящий момент. Когда в прошлом сезоне «Ростов» Карпина вылетел от «Маккаби» из Лиги Европы, одну из результативных ошибок допустил как раз Осипенко. Тот матч — единственный международный опыт для игрока.

Крайние защитники: Марио Фернандес и Илья Самошников

В целом надежны оба. Выглядят предпочтительнее конкурентов.

Игрок правой бровки ЦСКА не дает в себе усомниться. По набору качеств ему нет равных в российском футболе.

На позиции левого защитника однозначным фаворитом выглядит Илья Самошников, который только из-за травмы не поехал на Евро-2020. Почему играть должен именно он? Первая причина — единственный из защитников национальной команды, кто играет слева в клубе. Вторая — большой и качественный объем оборонительной работы, в чем ему уступает тот же Караваев.

Самошников: 18 перехватов, 74% успешных отборов (14 из 19), 56% удачных единоборств (44 из 79)

Караваев: 2 перехвата, 64% успешных отборов (9 из 14), 46% удачных единоборств (16 из 35)

Особенность Самошникова — очень смело идет в отборы. Умеет. Но иногда излишне агрессивен — один из немногих минусов. Весной у него было удаление в РПЛ, а в новом сезоне получил красную карточку в Лиге конференций, после чего соперник забил решающий гол из его зоны. Тревожно. Но в свои 23 года пока удалялся лишь трижды — грань хоть порой и переходит, но делает это редко.

Опорник: Даниил Фомин

Самая проблемная позиция сборной России на сегодняшний день. Нет игрока типажа Барриоса. И какую бы схему ни выбрал Карпин, отсутствие такого футболиста в любой момент может дать знать о себе.

Показатели сборников из РПЛ на старте сезона:

Максим Мухин: 43% успешных отборов (3 из 7), 35% удачных единоборств (14 из 40), 8 перехватов, 9 раза был обыгран, получил 3 желтые карточки

Дмитрий Баринов: 78% успешных отборов (7 из 9), 35% удачных дуэлей (17 из 48), 8 перехватов, 5 раз был обыгран 2 красные карточки

Далер Кузяев: 50% успешных отборов (3 из 6), 36% удачных единоборств (15 из 42), 8 перехватов, 7 раз был обыгран, 1 красная карточка

Роман Зобнин: 71% успешных отборов (5 из 7), 53% успешных единоборств (32 из 60), 6 перехватов, 4 раза был обыгран

Даниил Фомин: 100% успешных отборов (7 из 7), 46% удачных единоборств (23 из 50), 7 перехватов, 2 раза был обыгран

Очевидного кандидата на позицию опорника среди обозначенных игроков просто нет. В клубе непосредственно перед защитниками играют только Мухин и Баринов. Первому откровенно не хватает высокого качества действий — он худший центральный полузащитник турнира по допущенным обводкам, второй — лидер лиги по удалениям. Плохое резюме для противостояния Хорватии. Идем дальше.

Кузяев за последние годы забыл, что такое играть в опорной зоне. И нынешний сезон это подтверждает. Зобнин неплох, но странно ограничивать очень мобильного исполнителя игрой сзади — он полезен и в атаке, в новом сезоне дважды успел забить.

Остается очень хладнокровный, но не самый скоростной Фомин. Может неплохо себя проявить как раз в роли страхующего полузащитника. Дополнительный плюс — умеет начать атаку передачей. Очень интересный вариант для атакующей игры. При этом в «Динамо» не играет в роли шестерки — в этом качестве действует Моро, а Фомин перемещается от своей штрафной до чужой.

Центральные полузащитники: Роман Зобнин и Александр Головин

По набору опций лучшие кандидатуры для игры от своей штрафной до чужой. Игроки стартового состава сборной России с ЧМ-2018. Каждый мобилен, оба умеют разрушать и атаковать.

В новом сезоне Зобнин забил 2 гола за «Спартак». У Головина 1 результативный удар и 1 пас за «Монако» в квалификации Лиге чемпионов. Правда, его «Монако» не прошел в групповой этап турнира, вылетев от «Шахтера».

Левый нападающий: Арсен Захарян

Атакующий универсал из «Динамо». Может сыграть продуктивно слева, справа и в центре поля. Лучший игрок чемпионата по ключевым передачам с игры — 17 (2,8 за матч). Забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.

Правый нападающий: Алексей Миранчук

Автор самого красивого гола сборной России на Евро. И один из самых технически одаренных игроков нашей команды.

Нападающий: Федор Смолов

Здесь без вариантов. Смолов — лучший бомбардир лиги (6). Его конкуренты в национальной команде Тюкавин (2) и Заболотный (1) даже в сумме забили в два раза меньше!

В минувшую пятницу Смолов забил чисто индивидуальный гол в дерби с «Динамо». Благодаря этому мячу «Локо» продлил беспроигрышную серию до шести матчей.

Альтернативный вариант: 5−4−1

Схема с акцентом на оборону и быстрые атаки.

Важные детали:

Центфорвард — мощный и быстрый Заболотный. Через него можно строить атаку. Он лучший из форвардов сборной по умению перекрывать зоны при обороне и оказывать давление на владеющих мячом игроков

Средняя линия — мобильные Головин, Кузяев, Зобнин и Ионов. Для тех же контратак. А еще для перекрытия ширины поля при обороне. По этой причине в этой расстановке нет Фомина, скоростные качества которого не являются его сильной стороной

Фланговые полузащитники — Головин и Ионов. Головин играет в «Монако» на фланге и умеет обороняться. У Ионова есть опыт игры даже на позиции крайнего защитника

Дополнительный центральный защитник — Осипенко. Регулярно играет за «Ростов». Еще есть Чистяков, но он выходит в «Зените» лишь при форс-мажорах

Перспективы. При каждом из вариантов у России немного шансов обыграть Хорватию

Сейчас не может быть уверенности ни в защите, ни в атаке.

У сборной нет основных игроков на позиции вратаря и опорника — две ключевые позиции при обороне. Дуэт Джикия — Дивеев на Евро-2020 показал, что по европейским меркам он ненадежен. Оба вратаря, игравших на чемпионате Европы (Шунин, Сафонов), вообще не получили вызова в сборную.

Атака? Чтобы лучше представить ситуацию, обратимся к списку самых результативным сборников:

Федор Смолов: 6+0

Рифат Жемалетдинов: 3+3 (пропустит игру с Хорватией из-за дисквалификации)

дисквалификации) Александр Ерохин: 4+1

Даниил Фомин: 4+0 (3 гола с пенальти)

Арсен Захарян: 1+2.

У остальных игроков меньше трех голевых действий. С учетом дисквалификации Жемалетдинова у нас лишь четыре футболиста, которые более-менее результативны. Если убрать пенальтиста Фомина, то три. Если вынести за скобки Ерохина, то и вовсе два. Зенитовец хорош неожиданно включениями в атакующую линию, но при этом у него много оборонительных недостатков — в клубе за двоих в центре может при защите отрабатывать Барриос, в сборной такого нет. При ставке на Ерохина впереди есть риск потерять гораздо больше сзади.