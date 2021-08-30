Фомин — в опорной зоне, Смолов — на острие. Разбор возможного состава и схемы Карпина на матч с Хорватией
Уже в среду сборная России проведет первый матч под руководством нового тренера.
Уже в среду сборная России проведет первый матч под руководством нового тренера.
Есть несколько причин полагать, что будет использована именно такая расстановка:
У кого выше шансы сыграть, если расстановка будет именно такой? Время персоналий.
Самое сильное впечатления на старте нового сезона производят голкиперы «Локо» и «Рубина». Благодаря их игре команды входят в пятерку сильнейших. Но очевидного выбора нет.
За Гилерме опыт: уже выступал за сборную России, играл в Лиге чемпионов. Но если довериться цифрам, то он на старте сезона середняк по сейвам (2,5) и доле отраженных ударов (73%). Плюс именно в больших матчах Гилерме нередко плывет. Достаточно вспомнить ошибки в поединках с «Юве» или весенний провал в игре с «Зенитом».
За Дюпина — стабильность. Ему нет равных среди всех вратарей лиги по количеству спасений (5,1) и по доле отраженных ударов (86%). Но у 33-летнего голкипера отсутствует международный опыт, если не считать двух матчей в Лиге конференций. А еще он очень несвоевременно допустил голевую ошибку в недавней игре с «Краснодаром», сделав обрез.
Если брать весь 2021 год, то на свой шанс Дюпин точно наиграл. Еще весной он был лучшим по доле отраженных ударов (84%), отбитым пенальти (2) и вторым по количеству сейвов (4 за игру).
Как отмечает Карпин, выбор по вратарям будет делать не он, а профильный специалист в его штабе Виталий Кафанов:
— Не спрашивайте меня про вратарей, это все к Виталичу [Кафанову]. Я узнаю о том, кто будет вратарем, в предыгровой день. 31 августа в 23 часа вечера.
Основной дуэт со второго матча на Евро-2020. Небезупречны, но нет игрока, который мог бы сейчас ворваться в основу вместо одного из них. Если только третьим.
У Джикии на старте сезоне хорошее качество единоборств (65%) и отборов (67%, 2 из 3), его еще ни разу не смогли обыграть.
Дивеев хуже в доле успешных отборов (57%, 4 из 7) и уже трижды позволил себя обыграть. Но он лучше Джикии в качестве единоборств (72%), почти в два раза превосходит коллегу по количеству единоборств (7,1 / 4) и перехватам (1,5 / 0,8).
Хорошие показатели у игрока «Ростова» Осипенко. Его ни разу не обыгрывали, он неплох в единоборствах (62,5%), уверен при отборах (100%, 3 из 3). Но на дистанции ненадежен: может ошибиться позиционно или допустить брак при владении в самый неподходящий момент. Когда в прошлом сезоне «Ростов» Карпина вылетел от «Маккаби» из Лиги Европы, одну из результативных ошибок допустил как раз Осипенко. Тот матч — единственный международный опыт для игрока.
В целом надежны оба. Выглядят предпочтительнее конкурентов.
Игрок правой бровки ЦСКА не дает в себе усомниться. По набору качеств ему нет равных в российском футболе.
На позиции левого защитника однозначным фаворитом выглядит Илья Самошников, который только
Особенность Самошникова — очень смело идет в отборы. Умеет. Но иногда излишне агрессивен — один из немногих минусов. Весной у него было удаление в РПЛ, а в новом сезоне получил красную карточку в Лиге конференций, после чего соперник забил решающий гол из его зоны. Тревожно. Но в свои 23 года пока удалялся лишь трижды — грань хоть порой и переходит, но делает это редко.
Самая проблемная позиция сборной России на сегодняшний день. Нет игрока типажа Барриоса. И какую бы схему ни выбрал Карпин, отсутствие такого футболиста в любой момент может дать знать о себе.
Показатели сборников из РПЛ на старте сезона:
Очевидного кандидата на позицию опорника среди обозначенных игроков просто нет. В клубе непосредственно перед защитниками играют только Мухин и Баринов. Первому откровенно не хватает высокого качества действий — он худший центральный полузащитник турнира по допущенным обводкам, второй — лидер лиги по удалениям. Плохое резюме для противостояния Хорватии. Идем дальше.
Кузяев за последние годы забыл, что такое играть в опорной зоне. И нынешний сезон это подтверждает. Зобнин неплох, но странно ограничивать очень мобильного исполнителя игрой сзади — он полезен и в атаке, в новом сезоне дважды успел забить.
Остается очень хладнокровный, но не самый скоростной Фомин. Может неплохо себя проявить как раз в роли страхующего полузащитника. Дополнительный плюс — умеет начать атаку передачей. Очень интересный вариант для атакующей игры. При этом в «Динамо» не играет в роли шестерки — в этом качестве действует Моро, а Фомин перемещается от своей штрафной до чужой.
По набору опций лучшие кандидатуры для игры от своей штрафной до чужой. Игроки стартового состава сборной России с ЧМ-2018. Каждый мобилен, оба умеют разрушать и атаковать.
В новом сезоне Зобнин забил 2 гола за «Спартак». У Головина 1 результативный удар и 1 пас за «Монако» в квалификации Лиге чемпионов. Правда, его «Монако» не прошел в групповой этап турнира, вылетев от «Шахтера».
Атакующий универсал из «Динамо». Может сыграть продуктивно слева, справа и в центре поля. Лучший игрок чемпионата по ключевым передачам с игры — 17 (2,8 за матч). Забил 1 гол и сделал 2 результативных паса.
Автор самого красивого гола сборной России на Евро. И один из самых технически одаренных игроков нашей команды.
Здесь без вариантов. Смолов — лучший бомбардир лиги (6). Его конкуренты в национальной команде Тюкавин (2) и Заболотный (1) даже в сумме забили в два раза меньше!
В минувшую пятницу Смолов забил чисто индивидуальный гол в дерби с «Динамо». Благодаря этому мячу «Локо» продлил беспроигрышную серию до шести матчей.
Схема с акцентом на оборону и быстрые атаки.
Важные детали:
Сейчас не может быть уверенности ни в защите, ни в атаке.
У сборной нет основных игроков на позиции вратаря и опорника — две ключевые позиции при обороне. Дуэт Джикия — Дивеев на Евро-2020 показал, что по европейским меркам он ненадежен. Оба вратаря, игравших на чемпионате Европы (Шунин, Сафонов), вообще не получили вызова в сборную.
Атака? Чтобы лучше представить ситуацию, обратимся к списку самых результативным сборников:
У остальных игроков меньше трех голевых действий. С учетом дисквалификации Жемалетдинова у нас лишь четыре футболиста, которые
Вся надежда — на план Карпина. Что он придумает, сейчас точно не может знать никто. В том числе и Хорватия.