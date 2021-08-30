Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС объявил о продлении контракта с техническим спонсором до 2026 года

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о заключении соглашения о продлении технического спонсорства с компанией adidas до 2026 года.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад. И мы рады, что достигли соглашения о его продолжении. Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране. Наше соглашение подразумевает продолжение этих проектов и реализацию новых инициатив», — отметил президент РФС Александр Дюков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Мы рады продолжению сотрудничества с РФС, оставаясь надежным спортивным партнером уже на протяжении 13 лет. Мы верим, что спорт способен менять жизни людей к лучшему и вместе с РФС мы укрепим позиции нашего бренда в футбольной категории, а также поспособствуем дальнейшей популяризации и развитию различных направлений футбола в России. Игровые формы всех сборных команд России будут разработаны по индивидуальному дизайну с учетом национальных и культурных особенностей с применением инновационных технологий и использованием переработанных материалов, как и для других ведущих мировых федераций и клубов, сотрудничающих с брендом», — сказал управляющий директор adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Сколько можно позорить ММА? Джейк Пол побил бывшего чемпиона UFC
Форвард «Бенфики» может перейти в «Зенит» в случае ухода Азмуна
Гимнастки Аверины приехали в родной город Заволжье
«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» хочет 215 млн
Главный тренер «ПСЖ»: Месси еще далек от своей лучшей формы
«Атлетико» вырвал ничью у «Вильярреала» благодаря чудо-автоголу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь