«Всё новенькое, интересное». Миранчук поделился эмоциями от прибытия в сборную России

«Прилетел в Россию, и сразу всё по-другому. Сейчас будем настраиваться на важные матчи, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу. Ни с кем из сборной не общался, в покое всех оставил. Сейчас в процессе всё будем узнавать. Знаю, что ребята новенькие появились — будем знакомиться. Всё новенькое, интересное. Вчера с Пашаличем толком не попрощались. Сказал ему: “Увидимся”. Мысли были точно о другом», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.