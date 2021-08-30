«Всё новенькое, интересное». Миранчук поделился эмоциями от прибытия в сборную России
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной России.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной России.
«Прилетел в Россию, и сразу всё
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.