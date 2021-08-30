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30 августа, источник: Чемпионат.com

Уругвайская футбольная ассоциация отменила вызов Эдинсона Кавани на матчи отбора ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не сыграет за сборную Уругвая в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Перу, Боливии и Эквадора, сообщается на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации (AUF).

Уругвай
Манчестер ЮнайтедОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Напомним, Кавани был включён в итоговую заявку сборной Уругвая на эти встречи.

«В соответствии с ситуацией, сложившейся с игроками из клубов АПЛ, Уругвайская футбольная ассоциация приняла решение отменить вызов Эдинсона Кавани в сборную», — говорится в заявлении.

Ранее клубы английской Премьер-лиги приняли решение не отпускать футболистов на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании. В «красный список» правительства Великобритании входят 26 стран, в которые должны отправиться игроки клубов английской Премьер-лиги. По возвращении из этих стран футболисты будут вынуждены пробыть на карантине 10 дней из-за ситуации с коронавирусом.

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