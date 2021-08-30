«Атлетико» не отпустил Суареса в сборную Уругвая

«Матрасники» сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против «Вильярреала» (2:2).

Повреждение несерьезное, но «Атлетико» не хочет рисковать здоровьем игрока. «Матрасники» уже уведомили Федерацию футбола Уругвая о том, что не смогут отпустить Суареса на матчи национальной команды.