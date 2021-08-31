В Казахстане впервые запустят систему VAR. Да еще и в матче национальной сборной

Исполнительный комитет УЕФА принял это решение в июле 2021 года.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа D, 1.09.2021, 17:00 Казахстан - Украина -

Система будет работать на всех играх с четвертого тура отборочного цикла начиная с сентября 2021 года. Матч между Казахстаном и Украиной не исключение. Встреча пройдет на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.

Об обеспечении работы VAR непосредственно на стадионах национальных ассоциаций позаботится УЕФА.

Работа системы будет обеспечиваться за счет особых ПТС, предоставленных поставщиками услуг VAR для УЕФА.

Напомним, ближайший матч сборной Казахстана против Украины в квалификации ЧМ-2022 состоится уже завтра, 1 сентября. Начало — в 20:00 по столичному времени.

Казахстан мог остаться без домашнего матча

Поскольку в Казахстане официально пока не используется система VAR, организаторы УЕФА предложили сыграть матч Казахстан-Украина на нейтральном стадионе в другой стране.

В этом случае как вариант называлась Армения, куда с помощью Казахстанской федерации футбола, перенесли недавний матч карагандинского «Шахтера» в рамках Лиги конференций с румынским «Стяуа» (ФКСБ).

Однако, видимо, функционеры КФФ задействовали все имеющиеся административные и технические ресурсы, чтобы поединок все же состоялся в родных стенах при своих болельщиках. Хоть и с квотой в 30%.

Как мы долго шли к этому

Еще несколько лет назад начали поговаривать в кулуарах казахстанского футбола о необходимости внедрения видеоассистента рефери. Однако все дело сводилось к дороговизне проекта.

Но в апреле генеральный секретарь федерации Азамат Айтхожин рассказывал, что уже идет подготовка к сертификации такой системы в Казахстане, и ему будет полезен опыт европейских стран, которые уже внедрили и используют VAR.

«Мы ведем планомерную работу и уже нашли партнера, который смог бы внедрить VAR в нашей стране без активного участия телевидения, ведь VAR использует камеры телевещателя», — цитировал тогда Айтхожина сайт УЕФА.

Позже в рамках программы на базе «Дома Футбола» в Нур-Султане прошел первый этап обучения казахстанских судей, который посетил президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков. Также пригласили инструктора ФИФА по судейству VAR Фархада Абдуллаева, за плечами которого более ста семинаров по всему миру.

Читайте также Главный тренер сборной Казахстана заболел коронавирусом перед матчем с Украиной в отборе ЧМ-2022

Новоиспеченный глава судейского корпуса КФФ Хуан Антонио Марин отмечал, что система VAR — очень важный инструмент. «Мы начали процесс внедрения. Процесс очень сложный и требует решения всесторонних вопросов — таких как, семинары, тренировки, практики, которые, в свою очередь, предполагают большие траты. Также стоит отметить тренировки не только судей, но и технических работников, и соответствие техническим требованиям оборудования, видеокамер и других различных деталей», — говорил он.

Также полная аккредитация и сертификация судей и инженерно-технического состава должна быть проведена и проверена соответствующей организацией (IFAB и ФИФА). По его словам, федерация делает все, чтобы внедрение VAR состоялось как можно скорее, учитывая тот фактор, с какими трудностями пришлось столкнуться во время пандемии.

Таким образом, мы с вами станем свидетелями первого опыта официального использования данной системы в Казахстане.

Читайте также Сборная Украины лишилась двух основных голкиперов перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

В беседе с нашей редакцией медиа-офицер КФФ Ермухамед Маулен подтвердил эту информацию.

«Да, завтра в матче с Украиной впервые попробуем в деле систему VAR. Это правда», — сказал Маулен.

Главным арбитром завтрашнего матча назначен литовец Донатас Румшас, которому будут помогать ассистенты — его земляки Александрас Радиушас и Довидас Сужеделис, а также четвертый арбитр Робертас Шмитас.

Работать с системой видеоповтора VAR будут судьи из Нидерландов — Кевин Блом и его ассистент Клей Рюперти.