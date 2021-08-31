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17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все футболисты сборной России готовы сыграть с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние игроков перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 с командой Хорватии.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт РФС
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

— Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы, все, кто не был здоров, заменены на здоровых. Гильерме тоже тренируется в общей группе. Ушибы или царапины, разумеется, присутствуют. По физическим показателям все готовы участвовать в матче с Хорватией. Жемалетдинов дисквалифицирован, так что 28 из 29 готовы играть, — сказал Карпин.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября, начало — в 21.45 (мск).

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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