Все футболисты сборной России готовы сыграть с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние игроков перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 с командой Хорватии.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил состояние игроков перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 с командой Хорватии.
— Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы, все, кто не был здоров, заменены на здоровых. Гильерме тоже тренируется в общей группе. Ушибы или царапины, разумеется, присутствуют. По физическим показателям все готовы участвовать в матче с Хорватией. Жемалетдинов дисквалифицирован, так что 28 из 29 готовы играть, — сказал Карпин.
Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября, начало — в 21.45 (мск).
Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).