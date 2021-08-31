Все футболисты сборной России готовы сыграть с Хорватией

— Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы, все, кто не был здоров, заменены на здоровых. Гильерме тоже тренируется в общей группе. Ушибы или царапины, разумеется, присутствуют. По физическим показателям все готовы участвовать в матче с Хорватией. Жемалетдинов дисквалифицирован, так что 28 из 29 готовы играть, — сказал Карпин.