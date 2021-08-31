В ближайших матчах сборной России по футболу не будет одного капитана
Команда в сентябре проведет встречи с хорватами, киприотами и мальтийцами.
Команда в сентябре проведет встречи с хорватами, киприотами и мальтийцами.
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборную России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. Об этом на
Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
«Пришло время закрыть этот вопрос. Вчера было собрание, пришли к мнению, что не будет одного капитана, будет несколько. На сегодняшний день хочется, чтобы в обновленной сборной каждый чувствовал ответственность. Не надо удивляться тому, что в матче с хорватами будет один, с Кипром — другой, с Мальтой — третий. Кто завтра будет капитаном? Увидим», — сказал Джикия.
Защитник не дал прямого ответа на вопрос, сколько футболистов входят в число претендентов на капитанскую повязку. «Сегодня
Капитаном национальной команды до этого был Артем Дзюба, он не вызван в состав сборной на ближайшие матчи. Джикия выходил с капитанской повязкой в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0) и во встречах Лиги наций против команд Турции (2:3) и Сербии (0:5).