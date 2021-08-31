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17:59 (мск), источник: ТАСС

В ближайших матчах сборной России по футболу не будет одного капитана

Команда в сентябре проведет встречи с хорватами, киприотами и мальтийцами.

Россия
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Источник: Официальный сайт РФС
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 1.09.2021, 21:45

Россия-Хорватия-

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборную России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник национальной команды и московского «Спартака» Георгий Джикия.

Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«Пришло время закрыть этот вопрос. Вчера было собрание, пришли к мнению, что не будет одного капитана, будет несколько. На сегодняшний день хочется, чтобы в обновленной сборной каждый чувствовал ответственность. Не надо удивляться тому, что в матче с хорватами будет один, с Кипром — другой, с Мальтой — третий. Кто завтра будет капитаном? Увидим», — сказал Джикия.

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Защитник не дал прямого ответа на вопрос, сколько футболистов входят в число претендентов на капитанскую повязку. «Сегодня кто-то вызван, кто-то не вызван, есть футболисты, которые провели больше 50−70 матчей. На эти три матча так. Состав будет меняться, могут быть травмы. В сборную всегда будут вызываться футболисты, которые достойны носить повязку», — добавил он.

Капитаном национальной команды до этого был Артем Дзюба, он не вызван в состав сборной на ближайшие матчи. Джикия выходил с капитанской повязкой в товарищеском матче против сборной Молдавии (0:0) и во встречах Лиги наций против команд Турции (2:3) и Сербии (0:5).

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