В ближайших матчах сборной России по футболу не будет одного капитана

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сборную России по футболу на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник национальной команды и московского «Спартака» Георгий Джикия.

Сборная России проведет встречи против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

«Пришло время закрыть этот вопрос. Вчера было собрание, пришли к мнению, что не будет одного капитана, будет несколько. На сегодняшний день хочется, чтобы в обновленной сборной каждый чувствовал ответственность. Не надо удивляться тому, что в матче с хорватами будет один, с Кипром — другой, с Мальтой — третий. Кто завтра будет капитаном? Увидим», — сказал Джикия.

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Защитник не дал прямого ответа на вопрос, сколько футболистов входят в число претендентов на капитанскую повязку. «Сегодня кто-то вызван, кто-то не вызван, есть футболисты, которые провели больше 50−70 матчей. На эти три матча так. Состав будет меняться, могут быть травмы. В сборную всегда будут вызываться футболисты, которые достойны носить повязку», — добавил он.