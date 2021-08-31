«Капитаном может выйти и Захарян». Что сказал Карпин перед игрой с Хорватией

Уже в среду, 1 сентября, сборная России проведёт первый матч под руководством Валерия Карпина. И сразу с главным соперником по группе — сборной Хорватии.

Джикия рассказал, что в сборной не будет капитана

«Пришло время закрыть вопрос капитанства. Вчера было небольшое собрание, где мы все сидели и обсуждали вопрос капитана. Пришли к общему мнению, что на сегодняшний день у нас не будет одного капитана ярко выраженного, а их будет несколько. В нашей обновлённой команде хочется, чтобы каждый футболист чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если на матч с Хорватией команду выведет один человек, на Кипр — второй, а на Мальту — третий. Сейчас решение такое. Каждый капитан, каждый должен чувствовать ответственность. Есть те, кто давно в команде, провели больше 50 матчей, которые смело могут надевать повязку. Сейчас мы решили так. Что будет дальше — я не знаю, состав будет меняться. Но в сборной всегда будут люди, которые смогут носить повязку».

О запрете сахара и изменениях

«Уверен, что запрет сахара положительно отразится на мне, здоровье и будущем. Это требование Карпина. Если хочу быть в сборной, обязан следовать правилам. Будем смотреть на колу, а пить воду.



Понятно, что у нас глобальные перестроения в команде. Это может отразиться. Но все в сборной — хорошие, квалифицированные футболисты. Валерий Георгиевич выберет состав, который посчитает нужным. Главное делать всё профессионально, а дальше на поле видно будет».

О недостатке времени и Влашиче

«Хорватию мы разбирали. Более детально разберём сегодня во время просмотра. Что касается Влашича, то самое главное, чтобы без травм. А как он сыграет — не моя головная боль. Не люблю сравнивать тренеров. Это будет некорректно с моей стороны. А что нам предстоит сделать завтра — вы увидите на поле».

Дальше слово взял Карпин.

О Смолове и основном вратаре

«Будет ли Смолов пенальтистом? Чтобы бить пенальти, надо находиться на поле. Мы понимаем, кто может пробить. Но всё зависит от того, будет ли этот игрок на поле.



Что касается того, что Кафанов будет принимать решение по основному вратарю, то если голкипер ошибётся, то виноват буду я. Потому что я сверху. С вратарями работает тренер вратарей, они проводят 80% времени именно с ним. Понять их психологию может только тот человек, который находится с ними долгое время. Нужное качество — доверять и уметь делегировать. Иначе зачем этот человек нужен».

О состоянии игроков и волнении

«Все футболисты, которые находятся в расположении сборной — здоровы. Те, кто был не здоров, тех мы заменили. Гильерме уже тренируется. У многих игроков есть повреждения после матчей. Но на сегодняшний день все готовы принять участие в игре по физическому состоянию. Только Жемалетдинов не сможет сыграть, потому что дисквалифицирован. Ещё даже не понял, что это для меня значит — дебютный матч во главе тренера сборной. Пока даже не волнуюсь. Вчера во время собрания с тренерским штабом сказал, что кажется, что игра только через пять дней. Ещё не все вещи отработали до конца. Кажется, что игра далеко, а она уже завтра. Предстартовое волнение завтра точно будет, но пока не понимаю».

О силе Хорватии и Головине с Миранчуком

«Головин и Миранчук могут играть вместе. Это два Миранчука должны, потому что чувствуют друг друга, а Саша и Лёша могут. В каких-то матчах Головин и Миранчук сыграют вместе. Захаряна и Тюкавина рассматриваю как игроков основной обоймы сборной. Они такие же, как и все остальные. Хорватия будет играть 4−4−2, 4−3−3, но не от этого зависит их результат, а от уровня мастерства игроков. Имена вы все знаете. Самые сильные качества сборной Хорватии — её игроки».

О решении игроков по капитану

«Решение ребят по капитану — единственно верное. Это тот посыл, который даём — мы все вместе. Мы — команда, мы все капитаны. Капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Ответственность на каждом, все должны двигать эту сборную вперёд. Не надо вешать собак на капитана, что он что-то должен. Все должны, все могут и все будут».

Про пять вратарей и мотивацию

«Довод у Кафанова по Лунёву был один — нет понимания, кто будет первым номером. Вызвали его, чтобы он смог пообщаться с большим количеством вратарей и поработать с ними. Я не понимаю, почему всех так волнует, что у нас пять вратарей? Да хоть 10. Была бы у меня возможность вызвать 60 человек, если бы я знал, как их тренировать, я бы вызвал 60. Не понимаю, почему всех так волнует. Вызвали и вызвали. Потренировались они с нами, пообщались. Всё. В чём загвоздка?



На завтра мне не нужно будет никого мотивировать. Все прекрасно понимают, с кем мы играем, где играем. С новым штабом, с новыми игроками. После всех наших разговоров за три дня уже нет смысла что-то говорить».

О готовности пообщаться с болельщиками