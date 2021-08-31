Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Португалия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Влашич полностью готов к игре. Россия — наш самый сильный соперник в группе». Пресс-конференция главного тренера сборной Хорватии Златко Далича

Главный тренер сборной Хорватии ответил на вопросы журналистов накануне матча с Россией.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— В каком физическом и психологическом состоянии находится Никола Влашич, только вчера подписавший контракт с «Вест Хэмом»? Готов ли он завтра сыграть с Россией? — вопрос Златко Даличу.

— Действительно, Никола вчера присоединился к нам в Москве, до этого занимался своим трансфером. Он полностью готов к игре. Думаю, ему будет не очень легко, учитывая, что он долго играл в России. В любом случае, перейти в АПЛ было его решением. Думаю, его ждут еще более крупные победы и интересные трансферы.

Читайте также
«Капитаном может выйти и Захарян». Что сказал Карпин перед игрой с Хорватией

— У России новый главный тренер — Валерий Карпин. Представляете, во что будет играть ваш соперник? И чего ждать от вас?

— Новый тренер принесет и новую энергию, и другую систему в игру сборной. Думаю, игра россиян будет агрессивной, на нас будет оказываться давление. Обеим командам будет нелегко. Знаю, что на пару дней был перенесен тур чемпионата России, чтобы у футболистов было немного больше времени на подготовку. Ждем от соперника агрессивной и компактной игры.

У нас успела состояться всего одна тренировка, но я верю в игроков и в их силы. Следующие три матча — самые сложные, поскольку мы находимся только в начале сезона. Матч с Россией для нас — самый важный. Думаю, это наш наиболее сильный соперник по группе, и нам очень важно хорошо выступить. Завтрашний матч не полностью определит исход турнира, но очки очень важны.

— Последнее место работы Карпина — «Ростов». Изучали ли игры этой команды, чтобы понять, как строит игру этот специалист?

— В нашем тренерском штабе есть люди, которые хорошо знают Россию, играли в РПЛ, — Плетикоса, Олич, Чорлука. Естественно, анализировали и матчи «Ростова». Насколько удалось — увидим завтра. Понимаю, что для Карпина завтрашний матч — особенный. Предполагаю, что он максимально мотивировал своих игроков и нам придется очень нелегко. Очень уважаю Валерия Георгиевича, причем как его игровую, так и тренерскую карьеру.

Читайте также
Все футболисты сборной России готовы сыграть с Хорватией

— Каковы главные изменения сборной Хорватии со времен ЧМ-2018?

— За эти три года очень многое изменилось. Многие игроки покинули сборную. Из участников ЧМ-2018 остались совсем немногие, но это нормальный процесс. Как вы знаете, сейчас с нами нет травмированного Луки Модрича, еще нескольких ключевых тогда игроков. У нас новый путь, новая сборная, новые вызовы. Тогда, в 2018-м, было здорово. Думаю, и наша новая команда тоже добьется серьезных успехов.

— А как, по-вашему, поменялась с тех пор сборная России?

Читайте также
Фомин — в опорной зоне, Смолов — на острие. Разбор возможного состава и схемы Карпина на матч с Хорватией

— Когда в сборной не присутствует Дзюба, игра строится совершенно иначе. На нем было все завязано. Без него мы завтра, думаю, увидим, совершенно другую игру — с большим количеством передач и комбинаций. Выделю Головина как одного из самых опасных игроков. И справа для нас, как всегда, представляет серьезную опасность Марио Фернандес.

— Можно ли назвать потерю Луки Модрича из-за травмы невосполнимой для нынешней сборной Хорватии? Кто заменит его по позиции, и перестроится ли из-за этого игра команды в целом?

— Он наш капитан и главный игрок. Завтра играть без него нам будет намного сложнее. Мы должны смириться с этой мыслью. Его нельзя кем-то полностью заменить. На более опытных игроках будет лежать большая ответственность, она будет между ними перераспределена. Сделаем все, чтобы минимизировать последствия его потери, но это будет очень непросто.

 «Если вашу семью может разрушить девушка-чирлидер, нужно подумать об отношениях». Зачем клуб КХЛ отказался от группы поддержки
Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы. Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России
Карпин перед Хорватией: Капитаном может быть и Захарян
Гендиректор «Спартака»: Жиго остается. Крал уходит в «Вест Хэм»
В ближайших матчах сборной России не будет одного капитана
Фигуристки бегут из России: в Федерации не видят проблем
Джикия: Как сыграет Влашич — не моя головная боль
Федун прокомментировал переговоры Черчесова со «Спартаком»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь