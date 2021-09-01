Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером

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Сколько копий было сломано при обсуждении сборной России после Евро-2020 — не сосчитать. Сначала месяц перемывали кости Станиславу Черчесову, потом принялись за Валерия Карпина. Кого возьмет в сборную, кого назначит капитаном, что изменится в команде. Теперь все позади — убраны менеджер, врачи, пресс-атташе, сахар из столовой, не вызван Дзюба, зато в заявке 19-летний Тюкавин. Впереди — то, ради чего все и затевалось. Матч с Хорватией — главным соперником по группе.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 1.09.2021, 21:45 Россия - Хорватия -

У Черчесова сейчас все основания говорить: «Я оставлял команду, которая по набранным очкам шла на первом месте. Как вы там, преемники?» Соглашение с Карпиным действует до окончания отборочного цикла ЧМ-2022 и будет продлено только в случае попадания в Катар. Но для этого надо опережать Хорватию. А значит, побеждать ее дома. Или не рисковать, сосредоточившись в первую очередь на том, чтобы не уступить, повышая шансы на второе место, в надежде пройти «стыки»?

Очень интересно, какой в итоге мы увидим команду Карпина. Футболисты при этом, похоже, пока и сами не знают, во что предстоит играть. Вот и рождаются перлы, вроде того, что выдал Рифат Жемалетдинов. Мол, станем прессинговать, гнать вперед, сразимся с Хорватией вторым номером. Возможно, первая часть относилась к встречам с Кипром и Мальтой, но через запятую прозвучало забавно.

Что ж, будем считать, что запутали соперника. У Златко Далича наверняка непростая задача — понять, какой предстанет Россия. Вряд ли кто-то сейчас предскажет.

Давайте попробуем. Например, в воротах мы увидим Гильерме, в обороне — Фернандеса, Джикию, Дивеева, Осипенко, Самошникова, в полузащите — Кузяева, Зобнина, Головина, Миранчука, в атаке — Смолова.

Для цемента сзади логично выставить трех центральных защитников. Но останавливает то, что у Осипенко и Чистякова нулевой опыт игры за сборную. Тогда будет два центральных защитника, а плотность можно создавать в опорной зоне добавлением проведшего шикарный матч с «Локомотивом» Фомина или моторного Мухина. Налево могут отправиться Караваев или Кузяев, как это было у Черчесова, ведь Самошников на старте сезона очень убедителен в «Рубине», но тоже без минут в составе национальной команды. В атакующей же линии не исключал бы появления кого-то из юных джокеров — Захарян/Тюкавин.

У Далича свои проблемы — нет Модрича, идет смена поколений, в пассиве отборочного турнира уже поражение от Словении, а мимо Катара проехать совсем не улыбается. Наши коллеги из балканской страны сообщают, что их команда может сыграть против России в три центральных защитника. Побаиваются, мол, поражения.

Будет Карпин рисковать? Или сыграет аккуратно?