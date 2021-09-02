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10:24 (мск), источник: Sport24

«Волнения уже нет — есть отходняк». Карпин после Хорватии: почему без Смолова, доволен ли Захаряном и счетом

Выписали самое важное.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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1 сентября сборная России в матче отбора к чемпионату мира-2022 в Катаре сыграла вничью со сборной Хорватии — 0:0. После матча новый главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов — Sport24 собрал главные цитаты.

О том, почему место в воротах занял Гильерме

Я не спрашивал у Кафанова [тренера вратарей — прим. ] объяснений, почему он выбрал Гильерме. До того, как Витальевич сказал, что будет Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Но, насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей.

О результате матча

Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, 1 очко — двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк.

Почему на замену вышел не Смолов, а Заболотный

Источник: РИА "Новости"

Планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Задумка такая была, но получилось не все. Для прессинга — что центральный нападающий, что Леша Миранчук может это выполнять. Во втором тайме выпустил Заболотного, а не Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что будет тяжело.

Когда изучили Хорватию, то идея с Миранчуком появилась. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава. Остановились на этом.

О дебюте Захаряна

Захарян для 18-летнего футболиста сыграл более чем достойно. Пока были силы — выглядел хорошо, не выпадал, не было растерянности, не тушевался. Были потери, но не только у него. Это все от большого желания.

О тактике

Тройка полузащитников должна была чаще играть в линию. Фомин больше играет правее или левее от Моро в «Динамо». Навыки оборонительные у него развиты именно в этой позиции. Был еще выбор между Ерохиным, Зобниным и Фоминым. Выбрали Головина и Кузяева, которые находятся в хорошей физической форме.

Вернуться к просмотру Головина опустил в центра поля, потому что, на мой взгляд, он центральный полузащитник, а не игрок фланга. Ионов и Захарян постоянно играют на фланговых позициях. Головин в центре поля должен был помочь, особенно с его объемом. Плюс, естественно, как игрок такого уровня он может наладить позиционные атаки, контроль, контратаки. Да вообще все, что угодно.

Об атмосфере в «Лужниках»

900 рублей стоят шарфы с моим изображением? Ну если бы мне по соточке с каждого отстегивали, то вообще нормально было бы. Не надо культивировать мой образ, это все искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной. Об этом я и думаю, чтобы за нее хотелось болеть. Атмосфера обалденная. Спасибо болельщикам. Давненько мы в такой не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда сил было мало.

О Баринове и Миранчуке

Сказал Баринову: «Повнимательнее со второй жёлтой карточкой». Помним, что примеры недавно у него были. Лёше Миранчуку сказал, что он здорово отработал. Он давно не играл такое количество времени в официальных играх против такого соперника. Была у него рваная предсезонка, он не в лучшем игровом ритме. Не хватает ему еще немного.

О конфузе с Самошниковым

Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня был у него, как и Захарян, не стушевался. Сыграл на своем хорошем уровне. На правый фланг он сначала вышел в запаре. Я тоже виноват. На всех тренировках наигрывали его на левом фланге. Сказал ему: выходишь на свою позицию, он и направо убежал. Но это моя вина, надо было ему обозначить, на какой фланг он выходит.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Хорватия
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