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10:52 (мск), источник: Sport24

Роналду — лучший игрок в истории сборных! За один вечер врезал сопернику и поставил новый рекорд

Гений!

Португалия
ИрландияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Теперь Криштиану окончательно легенда — больше него (111 голов) в сборных не забивал никто. Роналду был максимально близок к этому рекорду еще на Евро-2020, но в ⅛ Португалии попалась неуступчивая Бельгия, и Криш ограничился пятью мячами на турнире.

Исправил это недоразумение он, уже будучи игроком «Манчестер Юнайтед», в матче против Ирландии. Хотя сама игра складывалась для нападающего совсем не просто.

Еще на 12-й минуте главный арбитр встречи Матей Юг назначил пенальти в пользу Португалии за удар по ногам Фернандеша. Роналду, который реализовывал все 11-метровые в сборной с чемпионата мира 2018 года, внезапно не справился: его удар потащил вратарь из третьего (!) английского дивизиона Гэвин Базуну.

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Это еще не все: до удара с точки Роналду огрел соперника — О’Ши получил по лицу за то, что откинул мяч нападающего. Судья этот момент почему-то пропустил.

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Ирландия после нереализованного пенальти забила, но все исправил сам Криш — в концовке он оформил дубль и принес своей команде победу. Исторический 110-й гол залетел на 89-й минуте.

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А уже в компенсированное время зашел 111-й.

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Раньше рекорд принадлежал Али Даеи — тот наколотил за сборную Ирана (понятное дело, забивал более слабым соперникам, чем Роналду) 109 голов. И кажется, бывший футболист не сильно расстроен, что теперь легенда — не он.

«Я убежден, что Роналду достоин этого рекорда. Когда такой игрок повторяет мой рекорд, для меня это сродни еще одному рекорду. Это честь», — говорил Али.

Для того, чтобы потягаться с Роналду в этом споре, Лионелю Месси явно стоит поднажать — за Аргентину у него пока только 71 мяч.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:1
Ирландия
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