Роналду — лучший игрок в истории сборных! За один вечер врезал сопернику и поставил новый рекорд

Теперь Криштиану окончательно легенда — больше него (111 голов) в сборных не забивал никто. Роналду был максимально близок к этому рекорду еще на Евро-2020, но в ⅛ Португалии попалась неуступчивая Бельгия, и Криш ограничился пятью мячами на турнире.

Исправил это недоразумение он, уже будучи игроком «Манчестер Юнайтед», в матче против Ирландии. Хотя сама игра складывалась для нападающего совсем не просто.

Еще на 12-й минуте главный арбитр встречи Матей Юг назначил пенальти в пользу Португалии за удар по ногам Фернандеша. Роналду, который реализовывал все 11-метровые в сборной с чемпионата мира 2018 года, внезапно не справился: его удар потащил вратарь из третьего (!) английского дивизиона Гэвин Базуну.

Это еще не все: до удара с точки Роналду огрел соперника — О’Ши получил по лицу за то, что откинул мяч нападающего. Судья этот момент почему-то пропустил.

Ирландия после нереализованного пенальти забила, но все исправил сам Криш — в концовке он оформил дубль и принес своей команде победу. Исторический 110-й гол залетел на 89-й минуте.

А уже в компенсированное время зашел 111-й.

Раньше рекорд принадлежал Али Даеи — тот наколотил за сборную Ирана (понятное дело, забивал более слабым соперникам, чем Роналду) 109 голов. И кажется, бывший футболист не сильно расстроен, что теперь легенда — не он.

«Я убежден, что Роналду достоин этого рекорда. Когда такой игрок повторяет мой рекорд, для меня это сродни еще одному рекорду. Это честь», — говорил Али.