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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Видео дубля, или как Казахстан на 95-й минуте вырвал ничью у Украины в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед уже на второй минуте игры благодаря голу Романа Яремчука. Казахстанцы отыгрались усилиями Руслана Валиуллина на 74-й минуте.

В компенсированное ко второму тайму время команды забили еще по одному голу: за украинцев отличился Данил Сикан (90-я), за сборную Казахстана дубль оформил Валиуллин (95-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для украинцев это четвертая ничья в четырех матчах в группе D, они занимают вторую строчку. Команда Казахстана идет четвертой с двумя очками. Лидируют французы (8 очков), которые сыграли вничью со сборной Боснии и Герцеговины (2 очка).

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
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