Уткин сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова на Евро-2020

«Самый главный вопрос — показал ли Карпин то, что обещал. Он ведь говорил, что ничья его устроит, хотя, конечно, команда будет играть на победу. Больше всего всем запомнилось обещание Карпина играть смело. Я думаю, что по сравнению с тем, что мы видели на Евро, сборная определенно играла гораздо смелее. <…> При всем уважении к смелой тактике мы избежали поражения в этой игре. Это более точное выражение, чем “мы упустили свое”. <…> Ничья — справедливый итог», — считает Уткин.