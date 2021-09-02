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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова на Евро-2020

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Василий Уткин высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина. Свой комментарий он разместил на YouTube-канале.

Россия
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Карпин провел первый матч во главе национальной команды в среду. Ее соперником по отборочному турниру чемпионата мира в Катаре стала команда Хорватии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

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«Самый главный вопрос — показал ли Карпин то, что обещал. Он ведь говорил, что ничья его устроит, хотя, конечно, команда будет играть на победу. Больше всего всем запомнилось обещание Карпина играть смело. Я думаю, что по сравнению с тем, что мы видели на Евро, сборная определенно играла гораздо смелее. <…> При всем уважении к смелой тактике мы избежали поражения в этой игре. Это более точное выражение, чем “мы упустили свое”. <…> Ничья — справедливый итог», — считает Уткин.

Сборная России идет на втором месте в отборочной группе после четырех туров. В активе команды семь очков, столько же у хорватов, опережающих россиян по дополнительным показателям. Словаки набрали на один балл меньше, словенцы, мальтийцы и киприоты — на четыре.

4 сентября команда Карпина проведет встречу на Кипре, а спустя три дня примет мальтийцев.

Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
Хорватия
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