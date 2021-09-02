Уткин сравнил сборную России Карпина с командой Черчесова на Евро-2020
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Василий Уткин высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина. Свой комментарий он разместил на
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Журналист Василий Уткин высказался о первом матче сборной России под руководством Валерия Карпина. Свой комментарий он разместил на
Карпин провел первый матч во главе национальной команды в среду. Ее соперником по отборочному турниру чемпионата мира в Катаре стала команда Хорватии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
«Самый главный вопрос — показал ли Карпин то, что обещал. Он ведь говорил, что ничья его устроит, хотя, конечно, команда будет играть на победу. Больше всего всем запомнилось обещание Карпина играть смело. Я думаю, что по сравнению с тем, что мы видели на Евро, сборная определенно играла гораздо смелее. <…> При всем уважении к смелой тактике мы избежали поражения в этой игре. Это более точное выражение, чем “мы упустили свое”. <…> Ничья — справедливый итог», — считает Уткин.
Сборная России идет на втором месте в отборочной группе после четырех туров. В активе команды семь очков, столько же у хорватов, опережающих россиян по дополнительным показателям. Словаки набрали на один балл меньше, словенцы, мальтийцы и киприоты — на четыре.
4 сентября команда Карпина проведет встречу на Кипре, а спустя три дня примет мальтийцев.