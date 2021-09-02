Франция не справилась с боснийцами, Холанд забил голландцам, Васс и Мэле снова в деле

Франция доигрывала в меньшинстве и чуть не проиграла боснийцам

Сборная Франции на домашние матчи не так часто выезжает из Парижа, но игру с Боснией и Герцеговиной закинули в Страсбур.

В первом тайме моментов у обеих команд было мало, лишь Мбаппе с левой попал в штангу с острого угла, а Пьянич опасно пробил со штрафного.

Но под конец тайма Эдин Джеко сильным дальним ударом хорошо попал в угол.

Французы ответили почти сразу: Гризманн выиграл верховую борьбу после углового, вратарь выгреб мяч из ворот, но с помощью технологий гол засчитал.

В начале второго тайма Жюль Кунде жестко подкатился под Колашинаца возле чужой штрафной. Судья сначала показал желтую, но после просмотра повтора удалил защитника.

Вдесятером французы почти не создавали моментов, а боснийцы чуть не забили в самом конце — вышедший на замену форвард Превляк из штрафной пробил выше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VcpYEjgljic" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта ничья стала для французов уже второй в группе, но им пока ничего особенно не угрожает. Украина в 4-й раз за 4 матча сыграла вничью — дома не справилась с Казахстаном. В гонку могут ворваться финны, у которых два очка после двух матчей и еще две игры в запасе.

Дания отгрузила шотландцам два гола за минуту — все благодаря Вассу и Мэле

Если уже успели соскучиться по невероятным датчанам с Евро-2020, то матч Дания — Шотландия вас точно не разочаровал. Ставший знаменитым стадион «Паркен», забитый до отказа, сумасшедшая поддержка датских болельщиков и море пива в чаше арены — праздник футбола был обеспечен.

В матче все решила ударная двухминутка ближе к середине первого тайма. Сначала Хейберг аккуратно вырезал на Васса в штрафную, и тот головой переправил мяч в ворота.

А в следующей же атаке датчане вонзили второй: Дамсгор элегантным черпачком прокинул мяч на ход Мэле, а тот технично пробил между ног вратарю шотландцев Крэйгу Гордону.

Во втором тайме у датчан были опасные удары Дилэйни и Хейберга, шотландцы ответили ударом Райана Фрейзера, но кроме легендарных Васса и Мэле никто в этом матче не забил.

У Дании 4 победы из 4, 12 очков и солидный отрыв от Израиля и Австрии.

Холанд опять забил — теперь Нидерландам

В группе G пока что очень запутанная ситуация — сразу четыре команды претендуют на первое место. У Норвегии и Нидерландов перед матчем было равное количество очков. Победитель выходил бы в лидеры, потому что Турция и Черногория в параллельном матче сыграли вничью.

В этом матче победителя тоже не было. В середине первого таймв Страннберг запустил в чужую штрафную свечу.

Там ее погасил Холанд, укрыл мяч корпусом и пробил в угол — 1:0.

К концу тайма гости ответили — Классен замкнул прострел Вейналдума, 1:1.

Голландцы с помощью стандартов и верховых передач создали себе еще пару опасных моментов, но самый острый возник у норвежцев. На 64-й минуте Эдегор разогнал контратаку и отдал на Холанда, который бил наверняка из штрафной.

Но мяч попал в штангу и отскочил в поле.

В итоге — 1:1.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1eAutH3r6iY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.