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17:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Песьяков покинул расположение сборной России

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ростов
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

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Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 4.09.2021, 19:00

Кипр-Россия-

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора “первого номера” на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в “Ростов”, чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», — заявил тренер вратарей Виталий Кафанов.

В матче квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии вратарь оказался вне заявки. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.

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