Сергей Песьяков покинул расположение сборной России

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора “первого номера” на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в “Ростов”, чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», — заявил тренер вратарей Виталий Кафанов.