Сергей Песьяков покинул расположение сборной России
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает
Ростов
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул сбор сборной России, сообщает
«На первом этапе подготовительного сбора для выбора “первого номера” на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже
В матче квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии вратарь оказался вне заявки. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.