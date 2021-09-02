Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа A, 7.09.2021, 19:00 Азербайджан - Португалия -

В среду сборная Португалии обыграла на своем поле команду Ирландии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Роналду, ставший автором обоих мячей своей команды, забил 110-й и 111-й голы за национальную сборную и стал мировым рекордсменом по этому показателю, обойдя иранца Али Даеи (109), который завершил карьеру в 2007 году.

Роналду в матче с ирландцами получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Из-за перебора карточек футболист не сыграет 7 сентября в Баку в матче квалификации чемпионата мира с командой Азербайджана.