Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии, сообщается на сайте федерации футбола страны.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии, сообщается на сайте федерации футбола страны.
В среду сборная Португалии обыграла на своем поле команду Ирландии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Роналду, ставший автором обоих мячей своей команды, забил 110-й и 111-й голы за национальную сборную и стал мировым рекордсменом по этому показателю, обойдя иранца Али Даеи (109), который завершил карьеру в 2007 году.
Роналду в матче с ирландцами получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
До матча с азербайджанцами сборная Португалии 4 сентября проведет в Венгрии товарищескую игру с командой Катара.