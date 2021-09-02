Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Грузия
Косово
01
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швеция
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Италия
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Литва
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Чехия
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
Бельгия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия
Англия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Румыния
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Лихтенштейн
Германия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сев. Македония
Армения
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
14Карпин начал с нулей
18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии, сообщается на сайте федерации футбола страны.

ПортугалияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа A, 7.09.2021, 19:00

Азербайджан-Португалия-

В среду сборная Португалии обыграла на своем поле команду Ирландии со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Роналду, ставший автором обоих мячей своей команды, забил 110-й и 111-й голы за национальную сборную и стал мировым рекордсменом по этому показателю, обойдя иранца Али Даеи (109), который завершил карьеру в 2007 году.

Роналду в матче с ирландцами получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Из-за перебора карточек футболист не сыграет 7 сентября в Баку в матче квалификации чемпионата мира с командой Азербайджана.

До матча с азербайджанцами сборная Португалии 4 сентября проведет в Венгрии товарищескую игру с командой Катара.

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:1
Ирландия
 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Красота или пошлость? Самые сексуальные костюмы фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Сборная России опустилась на третье место в зачете Паралимпиады
«СЭ»: «Локомотив» заплатил за хавбека ЦСКА 7 миллионов евро
«Байден и Овечкина арестует?»: Фетисов — о словах Сергея Лаврова
Российские волейболисты сенсационно стартовали с поражения на ЧЕ
Дастин Порье подерется за титул чемпиона UFC
Сборная России показала, что осталось за кадром игры с Хорватией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь