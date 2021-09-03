Даниил Фомин покинул расположение сборной России
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России. Об этом сообщает
Динамо
Россия
«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом “Динамо” было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сказал Хайтин.
Сборная России продолжает подготовку к матчу с Кипром в рамках квалификации ЧМ-2022. Встреча состоится 4 сентября на Кипре. Начало — в 19:00 мск.