Даниил Фомин покинул расположение сборной России

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом “Динамо” было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сказал Хайтин.