Савин: Футболистам сборной Украины запретили давать интервью россиянам

«После выпуска с Зинченко я его попросил поговорить с другими игроками сборной: Русланом Малиновским, Андреем Ярмоленко, Андреем Луниным. Он мне честно ответил: “Жек, нам сказали, что игрокам сборной нежелательно общаться с российскими блогерами. Есть команда игнорировать запросы из России”. Мне было обидно, ведь я нормально отношусь ко всем пацанам. Я сам только “за”, чтобы они были в моих выпусках. Но со стороны Украины есть вся эта история», — рассказал Савин в интервью Sports.ru.