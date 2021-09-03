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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Савин: Футболистам сборной Украины запретили давать интервью россиянам

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Блогер и бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин сообщил, что футболистам сборной Украины запретили общаться с российскими журналистами.

Украина
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Источник: Reuters

Об этом Савину рассказал защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

«После выпуска с Зинченко я его попросил поговорить с другими игроками сборной: Русланом Малиновским, Андреем Ярмоленко, Андреем Луниным. Он мне честно ответил: “Жек, нам сказали, что игрокам сборной нежелательно общаться с российскими блогерами. Есть команда игнорировать запросы из России”. Мне было обидно, ведь я нормально отношусь ко всем пацанам. Я сам только “за”, чтобы они были в моих выпусках. Но со стороны Украины есть вся эта история», — рассказал Савин в интервью Sports.ru.

Ранее Савин делал выпуск с Зинченко об его жизни в Англии.

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