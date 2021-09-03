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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, почему он покинул команду после завершения Евро-2020.

Украина
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"Это были прекрасные пять лет, — цитирует специалиста Tribuna.com 3 сентября. — Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверное, вопрос — вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой.

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По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился".

Сборная Украины под руководством Шевченко дошла до четвертьфинала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы. И. о. главного тренера сборной был назначен Александр Петраков.

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