Шесть поводов для оптимизма после победы сборной России на Кипре. Покритиковать еще успеем

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Россия обыграла Кипр. Это самое главное. Результат первичен, а будущее Карпина в национальной команде зависит не от красоты футбола, а от попадания (или непопадания) на ЧМ-2022 в Катар.

Победу не стоит недооценивать, как бы свысока кто-то не относился к островитянам. В конце концов, они уже отобрали очки в этом отборочном цикле и у Словении, и Словакии.

Но футбол — не только цифры на табло. Иначе Станислав Черчесов до сих пор работал бы в сборной после четвертьфинала ЧМ-2018 и уверенного выхода на Евро-2020. Все прописанные в контракте обязательства тренер выполнял, а претензии сводились в основном к манере общения, да к тому, что стиль игры, мол, незрелищный. Все-таки поражения от Бельгии и Дании — вряд ли повод для расставания. Не настолько мы круты, чтобы по заказу побеждать фаворитов.

Но у общественности накопилась усталость — смену главного тренера сборной России восприняли с энтузиазмом. Карпин ассоциировался со свежим ветром, который обязательно задует в паруса российской сборной.

Увидели мы этот бриз на Кипре? «НашиПарни» выложились, это было видно по их лицам после финального свистка, поэтому камни кидать не хочется. Да и не за что особенно — положительного в их действиях оказалось немало. Перечислим.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1923271f1cf60a692a25" data-vnd="1923271f1cf60a692a25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1923271f1cf60a692a25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

1) Не очевидным выглядел выбор тренера в пользу Ерохина и Черышева при живом и здоровом Жемалетдинове, который шикарно начал сезон. Однако зенитовец уже в первой осмысленной атаке забил победный гол. Оказался в нужное время в нужном месте, здорово исполнил удар. Гениально и просто, но таким макаром Ерохин сейчас поражает цель регулярно, так что ставка Карпина сработала.

2) Можно говорить, что не пошло у Черышева, но как и в матче с Хорватией и Миранчуком, Карпин признал ошибку уже в перерыве. А ожидавшийся изначально Жемалетдинов стал отличным джокером, забив второй мяч россиян.

3) Не захандрил после 90 минут в запасе с Хорватией Смолов — две шикарные голевые передачи, активное движение впереди — вопросов нет. Форма Федора на старте сезона впечатляет — таким мы его не видели со времен «Краснодара». И если пытаться разгадать логику Карпина, то во встрече с Мальтой можно ждать с капитанской повязкой именно Смолова.

4) Большое число голевых моментов тоже не может не радовать. Плохо, что Миранчук, Смолов, Черышев, Караваев не забивали из выгодных ситуаций, но хорошо, что угрожали достаточно часто, что привело в итоге к уверенной победе.

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5) Отметим выход Тюкавина. Три дня назад его динамовский друг Арсен Захарян стал самым молодым дебютантом сборной среди полевых игроков. Форвард бело-голубых, которому 19 лет и 2 месяца, также вошел в десятку, став девятым — после Акинфеева, того же Захаряна, Дзагоева, Бесчастных, Сычева, Радимова, Измайлова и Головина. Тюкавин ничего грандиозного не совершил, но за мячи цеплялся исправно, фолы зарабатывал, в том числе, и на желтую карточку оппонента посадил. А главное — подышал воздухом сборной, приобрел опыт, дальше должно быть легче.

6) Надежным выглядел Гильерме. Пока к Виталию Кафанову, отвечающему за вратарскую бригаду, вопросов нет.

При этом глупо говорить, что это шикарный матч в исполнении России. Нет, конечно. И в первом тайме случались довольно долгие отрезки, когда казалось, что отдельных футболистов накрывает апатия, какие-то действия они словно заставляют себя делать. А в последнюю четверть часа силы вообще оставили наших.

Опыт подсказывает, что дело в скоростях РПЛ, после которых выдерживать 90 минут международных встреч совсем непросто. Но будем надеяться, что это все кипрская жара.