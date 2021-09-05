«По качеству игры есть вопросы». Что говорили после матча сборной России

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«Игра, мягко говоря, не порадовала»

Сборная России одержала первую победу под руководством Валерия Карпина, обыграв в гостях киприотов (2:0). После пятого тура Россия с 10 очками занимает лидиует в группе H отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Киприоты же с четырьмя очками идут на последнем месте.

Несмотря на победу, Карпин высказал недовольство игрой сборной. «Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо. Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка», — сказал Карпин «Чемпионату».

Также главный тренер сборной объяснил усталость футболистов во втором тайме. «Почему было тяжело в конце? Если вы стоите или гуляете, то, наверное, комфортно тут. А футболистам было реально тяжело, это данность. Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

О выполнении задачи заявил и глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, однако к качеству игры команды все равно «остаются вопросы».

«В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать 3 очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией. Хотелось бы, чтобы таких моментов было больше», — отметил Дюков в беседе с «СЭ».

Кроме того, Дюков объяснил, что не стоит воспринимать буквально фразу Карпина про необходимость играть в «смелый футбол».

«Валерий Георгиевич не имел в виду, что мы должны выпускать только атакующих игроков и смело бежать вперед, — сказал Дюков “СЭ”. — Карпин говорил о том, что надо выходить на матч, уважать соперника, но не бояться его. Страх — это самый большой враг любого спортсмена. Ты можешь быть не готов физически, но гораздо страшнее, если ты боишься соперника. Это все ведет к плохому качеству игры».

«Играли словно дома»

Несмотря на то, что матч с Кипром был гостевым, некоторые футболисты после игры заявили, что чувствовалась домашняя атмосфера.

«Благодарны болельщикам, слышали их, это придает сил. Спасибо, что их было так много, это здорово. Они кричали “Валерим”? Это позитивно воспринимается. Когда есть поддержка главного тренера — это воодушевляет», — сказал в эфире «Матч ТВ» Александр Ерохин.

Полузащитник «Зенита», забивший первый мяч в ворота киприотов, отметил, что сборной было важно быстро забить и второй мяч.

«Понимали, что чем быстрее забьешь, тем будет легче. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Понимали, что соперник будет добавлять, нам тоже надо добавить было в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч», — добавил Ерохин.

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Поддержку болельщиков отметил и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Футболист вышел на поле сразу после перерыва и спустя 10 минут забил второй гол сборной в матче.

«Спасибо пришедшим болельщикам, мы играли словно дома. На матч с Кипром задача прессинговать, не давать разыгрывать у штрафной, чтобы они теряли, а мы атаковали уже на их половине — сказал в эфире “Матч ТВ” Рифат Жемалетдинов. — Мы будем продолжать работать. Что дальше? Самое главное — следующий матч с Мальтой, будем отдавать все силы, постараемся сыграть всухую и забить побольше».

Также Жемалетдинов назвал заслуженным капитанство Дмитрия Баринова — для полузащитника «Локомотива» матч с Кипром стал первым в роли капитана сборной.

«Много игроков из “Локомотива”? Связки не забываются, надеюсь, их будет больше. Капитанство Баринова? Он справился на все 100%, отрабатывал за всех ребят. Рад, что он стал капитаном и так играет», — добавил Жемалетдинов.

«Рад вернуться»

Матч с Кипром стал особенным еще для одного игрока «Локомотива». Федор Смолов, не вызывавшийся в сборную с 2019-го, вышел в игре с кипротами в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами.

«Голевые передачи это часть футбола. Я рад, что смог поучаствовать в обоих голах. И, конечно, я очень рад вернуться», — передала слова Смолова пресс-служба сборной России.

Однако, по словам нападающего, из-за погодных условий матч дался россиянам тяжело.