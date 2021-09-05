Хорватия выиграла у Словакии, но не сумела сместить Россию с первого места в группе

Встреча отборочного турнира состоялась в Братиславе 4 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов.

Победа не вернула сборную Хорватии на первое место в группе H, возглавляет секстет команда России, имеющая столько же очков, что и Хорватия (10), и такую же разницу мячей (+4), но больше забитых (8 против 5). Словакия с 6 очками занимает 4-ю позицию.