Хорватия выиграла у Словакии, но не сумела сместить Россию с первого места в группе
Сборная Хорватии вырвала победу в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии.
Хорватия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сборная Хорватии вырвала победу в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии.
Встреча отборочного турнира состоялась в Братиславе 4 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов.
Победу «шашечным» принес точный удар Марсело Брозовича на 86-й минуте игры.
Победа не вернула сборную Хорватии на первое место в группе H, возглавляет секстет команда России, имеющая столько же очков, что и Хорватия (10), и такую же разницу мячей (+4), но больше забитых (8 против 5). Словакия с 6 очками занимает 4-ю позицию.