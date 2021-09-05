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30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
09:21 (мск), источник: Sport24

Хорватия выиграла у Словакии, но не сумела сместить Россию с первого места в группе

Сборная Хорватии вырвала победу в матче квалификации ЧМ-2022 против команды Словакии.

Хорватия
СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча отборочного турнира состоялась в Братиславе 4 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватов.

Победу «шашечным» принес точный удар Марсело Брозовича на 86-й минуте игры.

Победа не вернула сборную Хорватии на первое место в группе H, возглавляет секстет команда России, имеющая столько же очков, что и Хорватия (10), и такую же разницу мячей (+4), но больше забитых (8 против 5). Словакия с 6 очками занимает 4-ю позицию.

Словакия
0:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
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