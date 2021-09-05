Что там в отборе на ЧМ-2022: у Франции проблемы (5 матчей без побед), Депай и Митрович — разрывают
А Дания сыграла молодежкой — и победила.
А Дания сыграла молодежкой — и победила.
Пока сборная России героически удерживала 2:0 на Кипре, шли и другие матчи квалификации чемпионата мира. И там тоже было много всего интересного.
Победа команды Карпина на Кипре — важная с точки зрения борьбы за выход на ЧМ-2022. Потому что Хорватия дожала словаков в концовке: Марцело Брозович круто поймал мяч и слету пробил в дальний угол — первый гол полузащитника «Интера» за сборную с 2016 года и минимальная победа в Братиславе.
А вот у словаков проблемы — у них в отборе 3 ничьи, 1 победа (над Россией) и поражение от хорватов.
Так что на третьем месте сейчас Словения: Мальте забили только с пенальти — тоже 1:0. Через пару дней у мальтийцев визит в Москву. А сборная России пока на первом месте в группе.
Мемфис классно начал сезон: в «Барселоне» у него 2 гола и ассист после первых трех матчей. В сборной тоже неплохо: норвежцам не забил, но зато с черногорцами знатно повеселился. В первом тайме развернул защитника финтом и заработал пенальти, во втором — оформил дубль, а партнеры довели до уверенной победы 4:0.
Правда, на первом месте в группе G сейчас Турция, но у голландцев будет шанс обойти в ближайшее время — через пару дней турки приедут в Амстердам.
Сборная Франции сыграла вничью с Украиной: на фантастический удар Макаренко ответили голом Марсьяля. Но команда Дидье Дешама снова без победы — уже пятый матч подряд.
Последняя победа французов — 1:0 против немцев на старте Евро-2020. После этого 1:1 с Венгрией, 2:2 с Португалией, ничья 3:3 и поражение по пенальти со Швейцарией, и дважды по 1:1 в отборе на ЧМ — против Боснии и Украины. Такой серии в истории сборной Франции еще не было.
Сейчас Мбаппе и компания идут на первом месте в группе D, но у сборной Финляндии на 4 очка меньше и 2 матча в запасе. Следующий матч у команды Дешама — дома как раз против финнов.
Лучший бомбардир европейской квалификации ЧМ-2022 играет в чемпионшипе — Александр Митрович забил уже 7 голов в 4 матчах. В ворота Люксембурга серб сделал дубль, а мог оформлять и
Сербы победили 4:1.
Самую зрелищную игру дня выдали сборные Израиля и Австрии: команды забили 7 голов на двоих. При этом были и фантастические дальние удары (от Манора Соломона, Марко Арнаутовича и Шона Вайссмана), и фееричные привозы (первый гол Эрана Захави), и попытка камбэка от австрийцев.
Но Израиль победил 5:2 и преследует Данию, идущую на первом месте. А Захави с 6 мячами всего на гол отстает от Митровича.
Дания впервые в XXI веке сыграла официальный матч против Фарерских островов — территории, считающейся частью страны на правах автономного региона.
В эту паузу датчане уже обыграли шотландцев 2:0, поэтому состав сильно ротировали — вторую игру за 4 дня начали в старте только Каспер Шмейхель и Андреас Кристенсен. А половина основы на матч в июне играла на молодежном Евро-2020. Вот что делают реформы датского футбола!
Впрочем, Фареры уперлись и держались до 86-й минуты — пропустили только после того, как остались в меньшинстве, а датчане выпустили несколько игроков основы.
Тем не менее, у датчан 5 побед подряд в отборе — 15 очков и первое место в группе. Команда не теряет очки, а подобным пока может похвастаться только Англия.