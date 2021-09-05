На Украине рассказали о ситуации с контрактом Шевченко
Заслуженный тренер Украины и России, бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом Андрея Шевченко.
Заслуженный тренер Украины и России, бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом Андрея Шевченко.
«Я до сих пор не знаю, что произошло. Не знает никто, кроме Павелко и Шевченко. Не верю, что не было конкретного разговора. Они были на Евро, не верю, что не говорили о продлении контракта. Во время Евро должно было все решиться. Если бы не собирались продлевать, то должны были озвучить причину. Хотелось бы услышать Павелко. Бумаги подписать не сложно,
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы. Свой пост специалист занимал с 2016 года. 18 августа и. о. главного тренера сборной был назначен Александр Петраков.