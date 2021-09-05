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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Украине рассказали о ситуации с контрактом Шевченко

Заслуженный тренер Украины и России, бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный прокомментировал «СЭ» ситуацию с контрактом Андрея Шевченко.

Украина
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«Я до сих пор не знаю, что произошло. Не знает никто, кроме Павелко и Шевченко. Не верю, что не было конкретного разговора. Они были на Евро, не верю, что не говорили о продлении контракта. Во время Евро должно было все решиться. Если бы не собирались продлевать, то должны были озвучить причину. Хотелось бы услышать Павелко. Бумаги подписать не сложно, чего-то мы не знаем, а додумывать очень сложно. По окончании контракта Шевченко и Павелко могли дать общую пресс конференцию, где бы расставили все точки над “и”, — сказал Грозный в беседе с корреспондентом “СЭ” Марией Куцубеевой.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, показав лучший результат в своей истории на чемпионатах Европы. Свой пост специалист занимал с 2016 года. 18 августа и. о. главного тренера сборной был назначен Александр Петраков.

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