Футболист сборной России рассказал об угрозах после решения выступать за команду
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в интервью
Футболист заявил, что с 15 лет выступает за сборную России, и считает страну своей родиной. «Были оскорбления: “Чтоб у тебя ничего не получилось”, “Мы тебя найдем”, “Ты не человек, ты — говно”, и так далее. Не обращаю на это внимания», — рассказал об угрозах Захарян.
Захарян — лучший молодой игрок Российской
После пяти туров отборочного турнира отечественная команда набрала десять очков и стала лидером группы H. В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.