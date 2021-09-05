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19:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной России рассказал об угрозах после решения выступать за команду

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о решении выступать за сборную России вместо команды Армении.

Россия
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Футболист заявил, что с 15 лет выступает за сборную России, и считает страну своей родиной. «Были оскорбления: “Чтоб у тебя ничего не получилось”, “Мы тебя найдем”, “Ты не человек, ты — говно”, и так далее. Не обращаю на это внимания», — рассказал об угрозах Захарян.

Захарян — лучший молодой игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошедшего сезона. Он дебютировал в национальной команде 1 сентября, выйдя в стартовом составе матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против хорватов. На тот момент ему исполнилось 18 лет, три месяца и девять дней. Раньше него начал карьеру в команде голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в возрасте 18 лет и 20 дней.

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После пяти туров отборочного турнира отечественная команда набрала десять очков и стала лидером группы H. В следующем матче Россия примет Мальту. Встреча пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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