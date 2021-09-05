Футболист сборной России рассказал об угрозах после решения выступать за команду

Футболист заявил, что с 15 лет выступает за сборную России, и считает страну своей родиной. «Были оскорбления: “Чтоб у тебя ничего не получилось”, “Мы тебя найдем”, “Ты не человек, ты — говно”, и так далее. Не обращаю на это внимания», — рассказал об угрозах Захарян.

Захарян — лучший молодой игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошедшего сезона. Он дебютировал в национальной команде 1 сентября, выйдя в стартовом составе матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против хорватов. На тот момент ему исполнилось 18 лет, три месяца и девять дней. Раньше него начал карьеру в команде голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в возрасте 18 лет и 20 дней.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/65ASecvIxEw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.