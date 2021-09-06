Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана

Как сообщает Meta-ratings. kz, сторона 26-летнего футболиста запросила один миллион евро за смену гражданства. В федерации же посчитали, что выступать за национальную команду футболисты должны не за деньги, и от дальнейших переговоров с Бауэром отказались.

Напомним, что в августе появилась информация, что футболист станет новичком в сборной Казахстана. Последние два сезона он выступал в российской премьер-лиге, защищая цвета тульского «Арсенала», также мог перейти в московский «Спартак».