Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана
Стали известны причины, по которым немецкий защитник Роберт Бауэр не стал выступать за сборную Казахстана, хотя вел активные переговоры с КФФ.
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Напомним, что в августе появилась информация, что футболист станет новичком в сборной Казахстана. Последние два сезона он выступал в российской
Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. Его уже приглашали в сборную Казахстана в в 2015 году его приглашали в сборную Казахстана. Тогда он отклонил вызов, но затем заявлял, что есть желание выступать за команду.