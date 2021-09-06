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6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Тоттенхэма» покинули сборную Аргентины

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Игроки лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро досрочно покинули расположение сборной Аргентины по футболу и возвращаются в английский клуб, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в понедельник было объявлено, что расположение сборной Аргентины покинули два других футболиста, выступающих в чемпионате Англии — голкипер Эмилиано Мартинес и полузащитник Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы».

Данные игроки не помогут сборной Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Боливии, который состоится 9 сентября.

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В воскресенье Бразильское агентство санитарного надзора сообщило, что четыре игрока сборной Аргентины были обязаны отбыть карантин перед матчем с командой Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Регулятор отметил, что после встречи с представителями органов здравоохранения и проверки паспортов было подтверждено, что спортсмены не выполнили требование, которое предусматривает, что иностранным путешественникам, проехавшим в течение последних 14 дней через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию, запрещен въезд в Бразилию. По данным СМИ, на карантин должны были отправиться игроки из клубов Английской премьер-лиги Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо, Ромеро.

Матч футбольных сборных Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу, начавшийся в воскресенье в 22:00 мск, был прерван. Через несколько минут после стартового свистка на поле появились посторонние люди, матч остановили. Как сообщил аргентинский телеканал TyC Sports, встречу прервали санитарные власти Бразилии, на поле появились сотрудники полиции и санитарного регулятора, у которого были претензии к ряду аргентинских игроков, нарушивших протокол по коронавирусу.

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