Футболисты «Тоттенхэма» покинули сборную Аргентины

Ранее в понедельник было объявлено, что расположение сборной Аргентины покинули два других футболиста, выступающих в чемпионате Англии — голкипер Эмилиано Мартинес и полузащитник Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы».

Данные игроки не помогут сборной Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Боливии, который состоится 9 сентября.

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В воскресенье Бразильское агентство санитарного надзора сообщило, что четыре игрока сборной Аргентины были обязаны отбыть карантин перед матчем с командой Бразилии в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Регулятор отметил, что после встречи с представителями органов здравоохранения и проверки паспортов было подтверждено, что спортсмены не выполнили требование, которое предусматривает, что иностранным путешественникам, проехавшим в течение последних 14 дней через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию, запрещен въезд в Бразилию. По данным СМИ, на карантин должны были отправиться игроки из клубов Английской премьер-лиги Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо, Ромеро.