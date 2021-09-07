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17:50 (мск), источник: Sports.Ru

Погба о сборной Франции: Мы больше не лучшая команда в мире

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выразил недовольство последними матчами команды.

ФранцияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 7.09.2021, 21:45

Франция-Финляндия-

«Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.

Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все», — сказал полузащитник.

В последний раз сборная Франция выигрывала 15 июня в матче против Германии в рамках Евро-2020 (1:0).

После этого команда сыграла вничью с Венгрией (1:1), Португалией (2:2), Боснией (1:1) и Украиной (1:1), а также уступила Швейцарии в серии пенальти (3:3, 4:5 пен.).

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