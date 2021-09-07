Погба о сборной Франции: Мы больше не лучшая команда в мире

«Прошло много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому, мы все скучаем.



Мы больше не лучшая команда в мире. Мы должны все изменить и быть более агрессивными. Мы должны больше потеть и вкладывать в игру больше желания, вот и все», — сказал полузащитник.