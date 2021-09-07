На матче Россия — Мальта будет около 15 тысяч зрителей
Сегодня сборная России сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.
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МальтаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Сегодня сборная России сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.
В РФС ожидают, что на игре на трибунах «Открытие Банк Арены» соберется около 15 тысяч зрителей.
Это максимально разрешенная государственными органами РФ аудитория на этой игре — около 30 процентов от вместимости стадиона.
Матч Россия — Мальта начнется в 21:45 по московскому времени.