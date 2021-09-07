ФИФА открыла дисциплинарное дело по срыву матча сборных Бразилии и Аргентины

Читайте также Аргентина за 50 минут до игры с Бразилией узнала о требовании исключить из заявки 4 игроков из АПЛ

ТАСС, 7 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по итогам инцидентов на матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, санкции могут быть применены к обеим сторонам. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«После анализа официальных отчетов ФИФА подтверждает, что в отношении обеих ассоциаций было открыто дисциплинарное дело.



Обеим командам было предложено предоставить дополнительную информацию о факте, приведшем к приостановке матча, которая будет собрана, а затем тщательно рассмотрена дисциплинарным комитетом ФИФА», — говорится в заявлении.

Матч, который должен был состояться в воскресенье, был остановлен в начале первого тайма. Причиной послужил выход на поле игроков сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро (оба — «Тоттенхэм») и Эмилиано Мартинеса («Астон Вилла»), которые представляют клубы Английской премьер-лиги.

Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о нарушении вышеназванными игроками, а также футболистом английской «Астон Виллы» Эмилиано Буэндией запрета на въезд в Бразилию лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Как утверждается, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти потребовали отстранить игроков от спортивного мероприятия и выдворить их из страны.