«Меня сначала обойди». Карпин пошутил над Смоловым во время интервью и получил достойный ответ
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, не ставит перед собой цель стать рекордсменом сборной России по голам.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, не ставит перед собой цель стать рекордсменом сборной России по голам.
При этом он отметил, что постарается побить достижение главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
— Когда Артем Дзюба пришел в сборную, он сказал, что побьет рекорд Кержакова, забьет больше, чем он. У них обоих сейчас по 30 голов, у вас — 14. Хватит ли у вас времени, чтобы обойти Дзюбу с Кержаковым? Есть ли такая амбиция вообще?
— Нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются.
В это время в разговор вмешался Карпин, который обратился к Смолову со словами: «Меня сначала обойди».
— У Валерия Георгиевича 17 голов.
— Вот такие амбиции есть, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».
Сегодня сборная России сыграет на своем поле с Мальтой в матче 7-го тура отборочного раунда к чемпионату мира. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.