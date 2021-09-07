«Меня сначала обойди». Карпин пошутил над Смоловым во время интервью и получил достойный ответ

При этом он отметил, что постарается побить достижение главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

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— Когда Артем Дзюба пришел в сборную, он сказал, что побьет рекорд Кержакова, забьет больше, чем он. У них обоих сейчас по 30 голов, у вас — 14. Хватит ли у вас времени, чтобы обойти Дзюбу с Кержаковым? Есть ли такая амбиция вообще?

— Нет. Я слежу за собой, ребята сами пусть разбираются.

В это время в разговор вмешался Карпин, который обратился к Смолову со словами: «Меня сначала обойди».

— У Валерия Георгиевича 17 голов.

— Вот такие амбиции есть, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».