Осипенко — в стартовом составе сборной России на матч с Мальтой, Смолов — капитан

Встреча состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). Начало игры — в 21:45 мск.

Сборная России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов (к).

Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.