Осипенко — в стартовом составе сборной России на матч с Мальтой, Смолов — капитан
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Мальты.
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Мальты.
Встреча состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). Начало игры — в 21:45 мск.
Сборная России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов (к).
Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.
Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте