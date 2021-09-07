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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Осипенко — в стартовом составе сборной России на матч с Мальтой, Смолов — капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Мальты.

Россия
МальтаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится сегодня, 7 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве (Россия). Начало игры — в 21:45 мск.

Сборная России: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов (к).

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Главным арбитром встречи назначен турецкий судья Али Палабыйык. Ассистенты — Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. В роли резервного рефери выступит Ясар Угурлу. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Мете Калкаван.

Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте

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