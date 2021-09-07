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21:33 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России одержала первую победу в квалификации чемпионата Европы

Команда обыграла сборную Мальты во втором матче отборочного турнира.

Россия U21
Мальта U21
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Источник: Официальный сайт РФС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 6:0 победила мальтийцев в матче второго тура отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в подмосковных Химках.

В составе российской команды дублями отметились Даниил Хлусевич (6-я, 13-я минуты) и Гамид Агаларов (16, 74), голы также на счету Кирилла Боженова (80) и Кирилла Кравцова (86).

Россия U21 — Мальта U21 — 6:0 (3:0)

Голы: Хлусевич, 6 (1:0). Хлусевич, 14 (2:0). Агаларов, 17 (3:0). Агаларов, 74 (4:0). Прохин, 81 (5:0). Кравцов, 86 (6:0).

Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Иосифов, 65), Боженов, Умяров, Пруцев (Карапузов, 56), Марадишвили (Игнатов, 75), Литвинов, Севикян (Кравцов, 56), Агаларов (Климов, 75).

Предупреждение: Пруцев, 50.

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Сборные России и Мальты выступают в группе С, в предыдущем туре россияне проиграли испанцам со счетом 1:4. Сборная России с 3 очками занимает третье место в турнирной таблице, команда Мальты располагается на четвертой строчке (3 очка). Лидируют испанцы (6), вторыми идут словаки (3), пятое место занимает команда Северной Ирландии (0), шестое — сборная Литвы (0).

Всего на турнире выступают 53 команды, которые распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировалась на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.

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