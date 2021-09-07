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7 сентября, источник: Чемпионат.com

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словению и выйти на первое место в группе с Россией

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная Хорватии переиграла сборную Словении.

Хорватия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 3:0.

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На 33-й минуте счёт открыл форвард хорватов Марко Ливайя. Йосип Юранович с правого фланга выполнил кросс в штрафную, Марио Пашалич без прыжка головой пробил в штангу, а Ливайя, подкараулив отскок, добил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме Пашалич забил второй гол. После классной диагональной передачи на левый край атаки Иван Перишич на дриблинге вошёл в штрафную, поднял голову и прострелил во вратарскую, где словенцы оставили одного Пашалича — и он без проблем переправил мяч в ворота.

В добавленное время Никола Влашич забил третий гол, что позволило хорватской команде выйти на первое место в группе.

Хорваты в шести матчах набрали 13 очков занимают первое место в группе H отбора ЧМ-2022, опережая Россию по дополнительным показателям. Словения (7) — на четвёртом месте.

Хорватия
3:0
Первый тайм: 1:0
Словения
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