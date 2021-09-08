Хет-трик Депая помог сборной Нидерландов разгромить Турцию в матче отбора ЧМ-2022

Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен. На 16-й минуте нападающий Мемфис Депай упрочил преимущество хозяев в счёте. На 38-й минуте главный арбитр матча установил пенальти в ворота сборной Турции, который успешно реализовал Депай.

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Через 6 минут защитник сборной Турции Чаглар Сёюнджю получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 54-й минуте Депай оформил хет-трик. Пятый гол за Нидерланды забил полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд». Шестой гол хозяев — на счету нападающего Дониэлла Малена.

Единственный гол за Турцию забил хавбек Дженгиз Ундер.