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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Депая помог сборной Нидерландов разгромить Турцию в матче отбора ЧМ-2022

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Нидерландов принимала национальную команду Турции.

Нидерланды
ТурцияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен. На 16-й минуте нападающий Мемфис Депай упрочил преимущество хозяев в счёте. На 38-й минуте главный арбитр матча установил пенальти в ворота сборной Турции, который успешно реализовал Депай.

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Через 6 минут защитник сборной Турции Чаглар Сёюнджю получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 54-й минуте Депай оформил хет-трик. Пятый гол за Нидерланды забил полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступающий на правах аренды за «Фейеноорд». Шестой гол хозяев — на счету нападающего Дониэлла Малена.

Единственный гол за Турцию забил хавбек Дженгиз Ундер.

Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.

Нидерланды
6:1
Первый тайм: 3:0
Турция
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